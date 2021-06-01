Владельцам маломерных судов – на заметку

.

Филиал «Россети Центр Тамбовэнерго» предупреждает: электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается «включенным» в цепь его прохождения. Подобное может случиться при приближении на близкое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

Для того, чтобы этого не произошло, установлены охранные зоны вдоль переходов воздушных линий электропередачи (ЛЭП) через водоемы в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов на высоту, соответствующую высоте опор ЛЭП, ограниченного вертикальным плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на определенное расстояние. Согласно нормативным требованиям, для судоходных водоемов это расстояние составляет 100 метров, для несудоходных оно соответствует расстоянию, предусмотренному для установления охранных зон вдоль линий электропередачи: для линий 35 кВ – 15 метров, для линий 110 кВ – 20 метров.

Тамбовэнерго обращает внимание владельцев маломерных судов на то, что в пределах охранных зон ЛЭП запрещается:

- осуществлять проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния (для ВЛ до 110 кВ – 2 метра);

- устанавливать причалы для стоянки судов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

- останавливать маломерные суда под действующими ЛЭП;

- подплывать близко к оборванным электрическим проводам, убирать оборванные провода руками и подручными предметами;

- нарушать минимально допустимое расстояние между корпусом маломерного судна и токоведущими частями.

Помните:

- передвижение маломерных судов с парусом под проводами линий электропередачи допускается только в транспортном положении, в месте наименьшего провисания проводов, ближе к опоре. При этом общая высота с парусом от поверхности водоема должна составлять не более 4,5 метра;

- подплывая к затопленному электрооборудованию, необходимо убедиться, что вокруг отсутствуют оборванные провода, элементы оборудования и другие препятствия, которые могут нанести повреждения плавательному средству и людям.

Если во время плавания Вы обнаружите оборванный или висящий провод, а также поврежденную опору, немедленно сообщите об этом по телефону бесплатной круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

«Сотрудники Тамбовэнерго призывают соблюдать правила электробезопасности при движении маломерных судов в охранных зонах воздушных линий, быть внимательными и осторожными, потому что самовольное приближение на недопустимое расстояние к токоведущим частям очень опасно! Берегите жизнь – она бесценна!» - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Тамбовэнерго» Николай Богомолов.