Игорь Артамонов пробежал Липецкий полумарафон вместе с юнармейцами

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Всего в забеге на разные дистанции приняли участие более 2,5 тысячи человек. Атлеты и любители бега приехали из 94 городов. Самому младшему бегуну исполнилось два года, самому старшему – 73.

В полумарафоне принял участие глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он поддержал липецких юнармейцев и преодолел вместе с ними дистанцию в один километр. «Я обещал ребятам, что пробегу с ними в этом году и сегодня мы вместе вышли на старт», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Полумарафон проводится в Липецке по инициативе главы региона. Сегодня Игорь Артамонов отметил, что интерес к этому спортивному событию растёт и заявил, что администрация области будет поддерживать подобные спортивные события.

«Липецкий полумарафон развивается и, главное, что людям нравится. Уровень проведения уже совсем другой. Приятно, что спортсмены из десятков российских городов приезжают к нам. Уверен, что у нашего полумарафона большое будущее», — сказал Игорь Артамонов.

Всего сегодня было семь забегов на разные дистанции. Стартовали малыши и профессиональные спортсмены. В этом году в полумарафоне участвовали липчане с особенностями здоровья. Для них организовали «Забег безграничных возможностей».

Ведущим уже традиционно стал известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Он отметил хорошую организацию забега. «С каждым годом в Липецком полумарафоне всё больше участников. Это говорит о высоком уровне события. Замечательно, что большое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. Это большое и хорошее дело», — сказал Дмитрий Губерниев.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.