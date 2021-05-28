Михаил ХАЗИН: «Алексей Журавлев знает, как укрепить экономику страны»

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- Михаил Леонидович, как Вы оцениваете экономическое состояние Тамбовской области?

- В целом, область показывает уверенные темпы роста в пищевой и перерабатывающей промышленности. Большой потенциал имеют переработка и сельское хозяйство. Ежегодно в сельское хозяйство региона вкладывается порядка 30 миллиардов рублей инвестиций. Есть успехи и в промышленном секторе – регион производит до 40% материалов для панельного домостроения, более 60% всех российских средств индивидуальной защиты. Но Тамбовская область, как и другие регионы, сталкивается с проблемами, решение которых возможно только на федеральном уровне. Партия «РОДИНА», - это в первую очередь партия регионов, поэтому мы делаем ставку на их развитие. Вместе с лидером партии Алексеем Журавлевым и руководством области я готов участвовать в разработке перспективного плана развития Тамбовской области.

- Но не секрет, что наша страна в экономическом плане переживает непростые времена. Сказывается и внешнеполитическая ситуация, и ситуация с коронавирусом. Что делать?

- Процесс возрождения экономики должен начинаться со смены экономического блока Правительства и руководства Центрального банка. Власти должны именно сейчас принимать радикальные меры для стабилизации экономической ситуации в стране. Необходимо уходить от либеральной экономической модели. В Государственную Думу должны прийти люди, у которых есть четкое понимание нового экономического курса развития государства. Алексей Журавлев - один из немногих политиков, объективно оценивающий последствия различных экономических решений. Либералы в нашем правительстве говорят о необходимости стабилизации доллара, а Алексей Александрович понимает, что мы не должны тянутся за долларом. Основной целью национальной экономической политики должно стать укрепление национальной валюты – российского рубля. Рубль нужно сделать инвестиционной валютой, сейчас либералы делают так, что рублёвые инвестиции не выгодны, в результате у нас хромает инвестиционный процесс. Стабильный и инвестиционно привлекательный российский рубль – залог экономически сильной и независимой России.

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- Как государство в сложившейся ситуации может помочь гражданам?

- Да, ситуация критическая. Падение уровня доходов населения при растущих ценах становится ключевой проблемой в России. И ситуация продолжает усугубляться. Бедственное положение россиян вынужден признать даже Росстат, по данным которого, за первый квартал 2021 года граждане страны обеднели ещё на 3,6%. На фоне падения доходов и ускорения инфляции граждане продолжают наращивать долги перед банками. Хочу сказать, что эту ситуацию специально усугубляют.

- Кто?

- Чиновники, конечно. Вот эта нынешняя управленческая элита из 90-х годов. Для них солнце встаёт в Вашингтоне. Поэтому сейчас нам надо сейчас собрать людей, которые что-то во всём этом понимают. Которые готовы предложить альтернативную модель экономики. Надо реформировать пенсионную систему, обеспечить достойный рост пенсий. А сейчас партия «РОДИНА» реализует важные социальные проекты, такие как «Помощь и доверие». Этот проект хорошо себя зарекомендовал в Воронежской области и сейчас реализуется в 40 субъектах Российской Федерации, в том числе в Тамбовской области.

- Экономика и политика взаимосвязаны, может что-то надо менять в системе власти – в Госдуме, Правительстве, в судебной системе?

- Конечно, в первую очередь это касается судов. Начиная с 90-х годов либералы из команды Гайдара-Чубайса активно начали внедрять в России приватизационную идеологию. И эта приватизационная идеология включала в себя не только продажу за бесценок государственного имущества, но и продажу функций, которыми наделялись те или иные должности. Ну, а что могут продать судьи, понятно: они могут продать судебное решение. Так у нас образовался судебный рынок. А уж коли рынок образовался, то стало очень трудно найти хоть сколько-нибудь независимое решение. Восстановление нормальной судебной системы возможно только через отказ от приватизационной идеологии. Если этого не сделать, то на нормальную экономическую деятельность рассчитывать не приходится.

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- Сейчас многие жалуются на качество продукции, продовольствия. Говорят, что в советское время продукты были натуральными. А сейчас непонятно из чего их делают. Как можно сделать качественные продукты доступными для большинства?

– Одной из главных задач, которую решали чиновники в номенклатурную революцию 1991 года, была задача уничтожения любого контроля. Чиновник, с точки зрения «идеальной чиновной» конструкции, не подотчетен никому, нигде и никогда. Почему падает качество? По банальной причине: потому что мы выстроили вертикальные коммерческие системы, которые требуют получения прибыли сразу и впредь. То есть, иными словами, какая-то очень крупная компания хочет получить прибыль, причем масштаб этой прибыли определяет владелец, и, соответственно, получать он ее хочет «вперед». В результате выясняется, что для того чтобы система работала эффективно качество должно быть «ниже плинтуса». Тем сотрудникам, которые говорят: «Ну как же, это противоречит технологии!», отвечают: «Не хотите – увольняйтесь. Мы наймем таджиков». Они вообще будут пыль дорог замешивать. Им какая разница? Соответственно, качество падает, а цена растет. Теоретически за этим должны следить государство и общественный контроль. Но у нас его нет. Защитой населения в такой ситуации должны еще и политические партии. Но у нас нет партий. «Единая Россия» – это партия бюрократии. Она отражает интересы бюрократов и поддерживает безответственность. Более того, она занимается «рэкетом» коммерческих структур, как бы объясняя: «Если, ребята, вы взнос нам делать не будете, то мы на вас напустим каких-нибудь общественных контролеров». Вот, собственно, и вся картина. Одна из основных задач партии «РОДИНА» и ее председателя Алексея Журавлева – выстраивание системы такого контроля на государственном уровне. Для этого команда Журавлева идёт в Государственную Думу.