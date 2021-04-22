Партия “Новые люди” запустила чаты бесплатной медицинской помощи

География обращений - вся Россия.

Лечиться с помощью советов из Интернета - явно не лучший способ сохранить здоровье. Однако с началом пандемии огромное количество россиян вынуждены были прибегнуть к нему, не имея возможности общаться с медиками напрямую. Исправить ситуацию решили "Новые люди". Партия запустила чат-портал медицинских консультаций. Он состоит из нескольких разделов. В нем активисты создали систему помощи по общим медицинским вопросам.

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На этом онлайн-ресурсе работает женская консультация. Для родителей есть возможность получить советы по воспитанию детей. Через чат-портал можно организовать доставку продуктов пожилым людям, помощь в больницах и интернатах. Отдельный раздел посвящен юридической помощи людям. И это далеко не все возможности, которыми располагают врачи, эксперты и волонтеры. А начиналось все с обычных чатов в соцсетях, один из которых спас жизнь одному из инициаторов замысла.

- Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии “Новые люди” запустило в самый сложный период пандемии. Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный прием врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы. Мы убедились, что на вопросы людей в телеграм-чате отвечают настоящие врачи. И помогли скоординировать действия, - рассказывает один из авторов проекта, депутат городской Думы Томска от партии "Новые люди" Александр Цин-Дэ-Шань. Когда его семье понадобились срочные рекомендации врачей, он пришел именно в анти-ковидный чат. В результате это спасло жизнь ему и его близким.

Александр Цин-Дэ-Шань.

Случай явно не единичный. Похожие истории часто рассказывают пользователи чат-портала. Анна В. в разгар пандемии не могла записаться ни к одному врачу. Девушка уже почти отчаялась, когда подруга посоветовала запросить помощь онлайн, в анти-ковидном чате.

- Мне было откровенно страшно. Скорая в те дни отвечала только одно: "Ждите, все бригады на выезде". У меня не спадала температура по 40. Когда я зашла в чат и спросила, что делать, мне быстро ответил врач. Он объяснил, какие симптомы точно относятся к ковиду, а какие могут быть от другой болезни. Позже мне другой специалист помог расшифровать анализы, - рассказывает Анна. Она и сейчас регулярно заходит на чат-портал. Со здоровьем у нее все в порядке, но получить консультацию в случае необходимости женщина не против. Таких участников проекта в стране уже несколько тысяч.

Лидер “Новых людей” Алексей Нечаев считает, что развитие чатов медицинской помощи и их выход на просторы всей страны был предсказуем.

- Создание системы анти-ковидных чатов было ответом волонтеров “Новых людей” на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, - говорит Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев.

Востребованная идея при грамотной реализации получает дальнейшее развитие. Так случилось и с этим проектом. Его масштабирование началось в тот момент, когда люди стали обращаться с запросами, не связанными с ковидом. Потребовалась помощь новых специалистов-медиков. Координаторы дополнительно пригласили а сотрудничеству терапевтов, диагностов, провизоров, педиатров, фтизиатров, врачей общей практики и врачей-биофизиков.

Но и на этом спектр бесплатных консультаций не заканчивается. Со временем давать их стали врач функциональной диагностики, реабилитолог, специалисты в области спортивной медицины и ЛФК. А также акушеры-гинекологи не отказывают в помощи тем, кто хочет сохранить анонимность.

Отдельный раздел ведут специалисты по взаимоотношениям детей и родителей. Здесь работают педагоги, психологи и тренеры школы безопасности. География обращений - вся Россия, а количество участников к сегодняшнему моменту перевалило за 3 тысячи.

Воспользоваться онлайн-консультациями можно по ссылке.