На тамбовской ТЭЦ обвалилось здание управления станцией: из-под завалов достали двух человек

Причины обрушения здания выясняют следователи Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

На территории тамбовской ТЭЦ, расположенной на проезде Энергетиков, 14 апреля в 4 часа 40 минут обрушился верхний этаж трехэтажного административного здания. В момент ЧП внутри находились сотрудники теплоэнергетической компании.

- Для ликвидации происшествия привлечено 44 чел и 16 единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

По данным регионального СУ СКР по Тамбовской области, спасатели извлекли из-под завалов двух сотрудников ТЭЦ, их доставили в больницу.

- По данному факту начата процессуальная проверка, - пояснили в СКР по региону. - На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего.

В ПАО «Квадра», которое эксплуатирует ТЭЦ, уточнили, что обрушение произошло в здании Главного щита управления станцией, в результате из строя вышло оборудование теплоцентрали.

- В связи с этим временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ, - сообщают в пресс-службе компании.

Напомним, в зоне ответственности ПАО «Квадра» находятся порядка 60% потребителей областного центра, которых организация обеспечивает теплом и горячей водой.