В Тамбовской области военного подозревают в изнасиловании восьмиклассницы

Мужчине грозит до 15 лет колонии Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В военном следственном отделе СО РФ по Тамбовскому гарнизону возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего контрактника одной из военных частей областного центра, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки.

По данным следствия, преступление произошло 10 декабря прошлого года в съемной квартире военнослужащего. Двумя днями ранее 8-классница исчезла из дома, ее родные обратились за помощью в полицию. В течение нескольких дней велись поиски подростка, 10 декабря девочку нашли и вернули домой.

Сейчас военнослужащему вменяют совершение преступления по ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней». Мужчине грозит от 8 до 15 лет колонии.

- Подозреваемый в изнасиловании подростка задержан, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

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