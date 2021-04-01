«Новые люди» разработали программу здорового детского питания

Неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных.

Для улучшения здоровья россиян необходимо изменить подходы к организации питания в школах и детских садах. В этом убеждены организаторы круглого стола, состоявшегося 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт». Партия «Новые люди» разработала программу для реформирования системы школьного питания во всех регионах страны.

По данным медиков, неправильное питание становится причиной большинства болезней, в том числе смертельно опасных. От инфарктов и инсультов ежегодно умирает 18 млн человек, от онкологических заболеваний - 9 млн. Более 560 тысяч детей до 14 лет страдают от сахарного диабета, каждый десятый имеет непереносимость лактозы.

Тем не менее, меню в школах и детских садах изобилует вредными продуктами. Рафинированный сахар, низкокачественное растительное масло, мясо с антибиотиками и гормонами роста - и этот список еще не полон. Для формирующегося организма такие продукты опасны вдвойне.

- Вкусное и полезное школьное питание должно стать альтернативой вредному фаст-фуду. Но сейчас для школьников закупают самые дешёвые продукты и блюда. Поэтому ещё непонятно, что вреднее: фаст-фуд, или школьное питание, - заметил организатор круглого стола, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев.

С ним согласен и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

- Результат неправильного питания в детстве - неполноценное умственное и физическое развитие человека, - сказал он.

Для исправления ситуации «Новые люди» разработали комплексную программу улучшения качества школьного питания. Ее автор, руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева сообщила, что программа станет основой большой реформы, главная цель которой - улучшение здоровья россиян.

Среди предлагаемых программой мер - возобновление работы школьных кухонь, а также разрешение прямых закупок продуктов у производителей. Кроме того, инициаторы перемен считают обязательным родительский контроль за тем, как и чем кормят детей во время учебы.

При этом сам ребенок должен иметь право выбирать себе блюда в формате шведского стола. А в меню нужно добавить безлактозное и растительное молоко, заменить вредные продукты полезными, сократить рафинированный сахар. Также необходимо в раннем возрасте выявлять пищевую непереносимость.

- Основы закладываются в семье, там же формируются вкусовые привычки. Поэтому необходимо не только повысить качество школьного питания, но и передать семьям знания о правильном пищевом поведении, - сказала Елена Нечаева.

Елена Нечаева.

Она также отметила, что повышение качества продуктов не приведет к повышению цены. Во-первых, жесткий контроль за проведением закупок исключит коррупционную составляющую. Во-вторых, государство способно субсидировать продажу продуктов в рамках программ поддержки местных производителей. В-третьих, за счет федерального бюджета можно выравнивать финансирование школьного питания в регионах.

- Сегодняшняя система школьного питания выстроена так, что школа гонится за ценой, а не за качеством продуктов. Да и то меню, которое предлагают детям, - оставляет желать лучшего. Очень часто то, что готовит школьная столовая, дети не едят. Жалуются, что не вкусно. И тогда на перемене они бегут в буфет или ближайший магазин и покупают чипсы или другие снэки, что к здоровому питанию отношения не имеет в принципе. Продолжать равнодушно смотреть на эту ситуацию - значит одобрять то, что мы программируем подрастающее поколение на диабет и ожирение, - отмечает руководитель Тамбовского регионального отделения партии Никита Пересыпкин.