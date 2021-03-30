«Новые люди» помогут Тамбовской области навести порядок в вопросах доступной среды

«Новые люди» сформировали перечень нарушений доступной среды.

Сторонники партии «Новые люди» изучали уровень доступности среды в Тамбовской области. Наиболее пристальное внимание они обратили на пандусы у входов в жилые дома и организации, где живут или часто бывают люди с ограничениями по здоровью. Изучались также возможности безбарьерного использования городских пространств для родителей с детскими колясками. В результате «Новые люди» сформировали перечень нарушений доступной среды и карту мест, где требуется принять срочные меры. Подобные акции прошли по всей России.

- Наши исследования в Тамбовской области показали, что в плане создания доступной среды предстоит серьезно поработать. Особое внимание мы уделили жилым кварталам и социальным объектам, кроме того промониторили и доступность аптек и магазинов для родителей с колясками и людей с инвалидностью на креслах-колясках. Увы, именно они наиболее часто сталкиваются с барьерами при передвижении по городу. Зачастую отсутствуют не только пандусы, но и элементарно тротуары, - отмечает руководитель регионального отделения партии Никита Пересыпкин.

Подобные акции прошли по всей России.

«Новые люди» выступают с инициативой привлечь к созданию доступной среды предпринимателей. В партии уверены, что это выгодно самому бизнесу. Безбарьерная среда нужна не только для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, и людей с ограничениями по зрению или слуху. Вопрос касается всех пожилых людей, мамочек с детьми, беременных и многих других категорий. Одно из ключевых предложений партии - затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.

- Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. То, что «Новые люди» хотят включить пункты о создании безбарьерной среды в свою партийную программу и проводят подобные акции и исследования, я считаю хорошим примером государственного подхода к проблеме, - подчеркивает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму «Новые люди» выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.