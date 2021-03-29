Следователи изъяли из офиса ФК «Тамбов» финансовые документы

Тамбовский футбольный клуб переживает тяжелые времена Фото: ФК "Тамбов"

В СУ СКР по Тамбовской области продолжают расследование уголовного дела, которое возбудили в отношении генерального директора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой в конце декабря 2020 года. Претензии к руководителю появились после прокурорской проверки. Выяснилось, что работники клуба больше двух месяцев не получали зарплату и это стало поводом для уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 РФ. По данным следствия, с июня по ноябрь прошлого года размер задолженности по заработной плате перед работниками составил около 150 миллионов рублей. На минувшей неделе следственные действия прошли в офисе ФК «Тамбов».

- Следователь изымал некоторые финансовые документы, необходимые для производства бухгалтерской экспертизы, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Также стало известно, что «Тамбов» так и не подал в Российский футбольный союз документы на получение лицензии для игр. Сделать это претенденты должны были до 25 марта. Клуб не заявился ни в РПЛ, ни в ФНЛ, а это значит, что в следующем сезоне выступать он уже не сможет.