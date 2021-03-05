Около 800 обращений по вопросам ЖКХ поступило от воронежцев в рамках тематической недели приемов

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С 1 по 5 марта общественные приемные партии «Единая Россия» провели тематическую неделю вопросам ЖКХ. В ходе недели приемов использовался дистанционный формат общения с гражданами, проходили приемы в режиме ZOOM-конференций, онлайн семинары, поступали обращения через социальные сети, консультативную помощь оказывали юристы правозащитного центра.

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Как сообщила заместитель председателя Комитета Воронежской областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам, руководитель Воронежской региональной общественной приемной «Единой России» Марина Андрейчук, основные вопросы, поступившие в ходе тематической недели, касались работы управляющих компаний, благоустройства придомовых и дворовых территорий, электроснабжения сельских населенных пунктов, обращения с ТКО.

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По словам председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова, работа с обращениями граждан традиционно является важным участком деятельности, эффективным каналом обратной связи с избирателями.

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– От воронежцев поступило 772 обращения по теме ЖКХ. 27% вопросов были положительно решены в день обращения. Те вопросы, которые требуют детальной проработки, взяты на контроль депутатами. Главным приоритетом в работе депутатского корпуса и регионального отделения партии неизменно остается защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области, – отметил Владимир Нетёсов.

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Так, например, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам в региональном парламенте Евгений Китаев решил вопрос с оперативной уборкой дворов Левобережного района от наледи. Заместитель председателя Комитета облдумы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Николай Домнич оказал содействие в приобретении ламп уличного освещения для сельских поселений Россошанского района, а депутат Воронежской облдумы Андрей Хабаров помог решить вопрос с установкой дополнительных контейнеров для сбора ТКО в селе Верхняя Хава.

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В ходе тематической недели также состоялся обучающий вебинар с сотрудниками общественных приемных, помощниками депутатов по вопросам изменений в жилищном законодательстве и обследованию текущего состояния зданий. Также прошло первое организационное заседание общественного совета партийного проекта «Школа грамотного потребителя».

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы