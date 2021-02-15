В Тамбове состоялась встреча журналистов с представителями «Партии Дела», на которой обсуждались наиболее острые и актуальные для нашего региона проблемы и вопросы. Не секрет, что отток населения из Тамбовской области продолжается. По мнению специалистов, причиной этого неблагоприятного явления остается низкий уровень доходов жителей и относительно низкий экономический уровень развития нашего региона. Несмотря на то, что в 2020 году тамбовщина смогла показать более высокий, чем в других областях ЦФО, уровень роста инвестиций и объема производства, переломить ситуацию не получается.В «Партии Дела» уверены, что изменения к лучшему возможны, но для этого требуются усилия как на региональном, так и на федеральном уровне. Представители партии не понаслышке знают о проблемах разных отраслей экономики страны.– Наша партия зарегистрирована в декабре 2012 года, возникла она по инициативе Константина Бабкина, совладельца завода «Ростсельмаш» – одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, – рассказывает секретарь Федерального Совета партии, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин. – Среди членов партии – представители промышленного и аграрного секторов экономики нашей страны. То есть по своей сути партия является промышленно-аграрной, поэтому я считаю, что для Тамбовской области, где пытаются развивать сельское хозяйство, мы свои!По словам Алексея Лапушкина, «Партия «Дела» – это конструктивная оппозиция, которая не только говорит о недоработках в нынешней экономической системе страны, но и предлагает свои пути их решения, выступает за изменения, которые в конечном итоге улучшат положение в отрасли. Например, представители партии выступают против повышения таможенных пошлин на зерно, которое вводится по решению Правительства РФ с 15 марта.– Нам объясняют, что делается это, чтобы не допустить роста цен на продукты, но доля зерна, например, в составе хлеба составляет всего 12%, а такие пошлины в буквальном смысле «положат» растениеводство, – считает Алексей Лапушкин. – Аграрии сократят объемы посевов, в отрасли снизятся доходы, а это потянет за собой проблемы в других сферах. Надо понимать, что они дают работу отрасли машиностроения, химической промышленности, стройиндустрии, а значит, ликвидация одного места в аграрном секторе лишит работы еще нескольких людей в смежных отраслях.Член Генсовета партии, генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев полагает, что в Тамбовской области существует крепкий альянс сельских и городских сфер экономики. Сельское хозяйство дает работу отрасли переработки, и рушить эту связь, по мнению Владимира Боглаева, непозволительно. Но, к сожалению, в селах отсутствует необходимая инфраструктура, медицина, образование, что ведет к их вымиранию.– Такие условия вынуждают жителей тамбовской глубинки уезжать из сельской местности в столичные «человейники», – констатирует Владимир Боглаев.В «Партии Дела» утверждают, что проблемы Тамбовской области похожи на трудности, которые сегодня испытывают и другие российские регионы. Поэтому и решать их нужно, в целом меняя экономическую политику в стране. Для этого необходим государственный протекционизм, который защитит интересы российских производителей, мягкая денежно-кредитная политика и налоговые меры, которые будут стимулировать развитие производства и создание рабочих мест. В Тамбовской области эту работу будет выстраивать новый председатель регионального отделения партии, предприниматель Михаил Топоров. О проблемах различных отраслей экономики он знает не понаслышке: занимался и торговой, и производственной деятельностью, поэтому знает потребности и проблемы Тамбовской области изнутри.– Катастрофическая ситуация в нашем регионе, как и, наверное, по всей стране, со специалистами, производственной техникой, - делится Михаил Топоров. – И эти тенденции нам необходимо менять!Татьяна Юрьева