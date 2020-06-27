2020-06-27T09:28:13+03:00
Общество

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил высокий уровень подготовки и организации общероссийского голосования в регионе

При проведении голосования по поправкам в Основной закон страны полномасштабный общественный контроль, открытость и прозрачность всех процедур в Воронежской области обеспечивают около 5 тысяч наблюдателей
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Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
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Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов принял участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил высокий уровень подготовки и организации общероссийского голосования в регионе.

– Основной задачей избирательных комиссий было создание максимально доступных и безопасных условий участия в голосовании граждан страны и организаторов кампании. Это удалось реализовать в полной мере. Кроме того, при проведении голосования по поправкам обеспечен полномасштабный общественный контроль, открытость и прозрачность всех процедур. На всех этапах голосования и подсчета голосов обеспечена работа общественных наблюдателей. Для формирования корпуса наблюдателей по Воронежской области было подано около 5 тысяч заявок, – рассказал Владимир Нетёсов.

В ходе проведения общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ голосующим воронежцам доступны широкие, в том числе новые возможности волеизъявления. Это «голосование до дня голосования», (граждане в течение 6 дней до дня голосования могут прийти на участок). Кроме того, воронежцам была представлена возможность воспользоваться механизмом «голосования вне помещения для голосования», в том числе в населенных пунктах, где отсутствуют участки для голосования и транспортное сообщение затруднено, а также на придомовых территориях, предприятиях (использовать этот вариант также возможно до 30 июня). Еще одно новшество – «бесконтактное голосование на дому» позволяет сделать это гражданам, которые желают проголосовать дома по тем или иным причинам. Прием заявлений и устных обращений для такого способа в участковых избирательных комиссиях продолжится до 17.00 1 июля. Широко применяется механизм голосования по месту нахождения – «мобильный избиратель» – такой способ выбрали более 100 тысяч жителей региона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов особо подчеркнул важность принимаемого в эти дни решения.

– Поправки в Конституцию – Основной закон страны – затрагивают самые значимые сферы жизни россиян, касающиеся социальной справедливости, семейных ценностей, человеческого капитала, законных прав и интересов граждан. Поэтому здесь важен голос каждого, активная гражданская позиция, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов.

Справка

Численность избирателей на территории Воронежской области по состоянию на 1 января 2020 года составляет 1 851 548 человек. Общее количество участков для голосования – 1 738 (в городе Воронеже – 455).

На 220 участках в городе Воронеже при подведении итогов общероссийском голосовании по одобрению изменений в Конституцию РФ будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней нового поколения – КОИБ-2017.

ИСТОЧНИК KP.RU

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