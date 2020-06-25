Здесь лесами Цна любуется

Чистый воздух. Бескрайние леса. Ухоженные поля. Гудение пчел. Зеркальная гладь озер. Сладкие яблоки и рассыпчатая картошка. Тамбовская область – это стабильность, благополучие. И губернатор Александр Никитин ставит задачу еще больше их укрепить. Сохранить прославленные тамбовские леса и поля. Сохранить лидерство в экологическом рейтинге страны. Этому, в том числе, способствует и участие региона в нацпроекте «Экология».

Лесов густых безбрежный край

Мария Ильина родилась в Тамбове. Росла и училась. Влюбилась. И вместе с мужем уехала покорять северную столицу. Но каждый год на протяжении последних двадцати лет на лето семья Маши приезжает в Тамбов.

- Здесь воздух просто замечательный. А какая природа! Такой красоты и чистоты я нигде не встречала! – говорит она.

За чистым воздухом, солнцем и сезонными витаминами в виде овощей и фруктов едет на Тамбовщину не только Маша с мужем и детьми, но и десятки других жителей мегаполиса. Так в тамбовских лесах вырастают настоящие палаточные городки, очень востребованы сельские домики и отдых на свежем воздухе.

Чтобы воздух был чистым, а густая зелень лесов давала вдохновение и покой, региональные власти ведут ежедневную кропотливую работу. В частности, Тамбовская область в числе пяти регионов страны досрочно выполнила запланированный на 2020 год объем посадок леса. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» на Тамбовщине высажен молодой лес на 912 гектарах – 8 миллионов молодых деревьев. В том числе в рамках Международной акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в регионе посажено 75 гектаров молодого леса - это около 420 тысяч дубов и сосен.

В адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина пришла Правительственная телеграмма от министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. В документе руководство ведомства выражает благодарность коллективу управления лесами Тамбовской области за отлично организованную работу по созданию лесных культур в 2020 году.

«В сложное для страны время, связанное с распространением коронавирусной инфекции, управление лесами Тамбовской области успешно справилось с поставленной задачей в лучшие агротехнические сроки», - говорится в телеграмме.

Ежегодно лесоводы выполняют работу по дополнению ранее созданных лесных культур. Работники лесного хозяйства заменяют слабые или погибшие саженцы на молодые и здоровые на участках леса, посаженных в прошлые годы. Такая работа проведена на площади более 859 гектаров, что составило 143 процента от плана.

Специалисты управления лесами области отмечают, что приоритетным направлением в лесном хозяйстве региона является увеличение покрытых лесом земель хозяйственно-ценными породами, восстановление и сохранение лесов.

Для искусственного лесовосстановления лесоводы области в этом году использовали 8 миллионов сеянцев и саженцев сосны, дуба и прочих пород лесных растений, выращенных в лесных питомниках региона. Для озеленения населенных пунктов Тамбовщины высажено 40 тысяч сеянцев декоративных пород деревьев.

В настоящее время в лесхозах области проводятся работы по агротехническому и лесоводственному уходу за лесными культурами, а также рубки ухода в молодняках.

А мы приезжаем в лес и радуемся нежной зелени молоденьких сосен, набирающим силу дубам, рядам белоствольных березок. Бродим среди них, отдыхаем сердцем и душой, восполняя жизненную энергию.

Акцент на экологическое благополучие

Совместными усилиями органов власти, бизнеса, науки и общественности в регионе поддерживается стабильная экологическая обстановка. В частности, в этом году завершается строительство и начинаются тестовые испытания нового закрытого накопителя для сточных вод ПАО «Пигмент». Ввод нового объекта в эксплуатацию снизит до минимума экологические риски, связанные с хранением отходов производства.

Тамбовщина - лидер экологического рейтинга регионов «Зеленый патруль».

За последние пять лет в области зафиксирована тенденция к понижению индекса загрязненности атмосферы с 4,15 единиц в 2015 году до 3,83 в 2019 году. По информации регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию, по существующей методике расчетов уровень загрязненности воздуха считается низким при индексе загрязненности атмосферы менее 5 единиц. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду от передвижных источников, в регионе проводится работа по переводу тяжелого транспорта на газомоторное топливо. Общий объем средств господдержки на эти цели с 2015 по 2019 годы превысил 500 миллионов рублей. На маршрутах используются 95 автобусов высокого класса экологической безопасности.

Идет активная работа по решению проблемы обмеления рек и озер. По региональному проекту «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» до 2024 года планируется расчистка участков рек Цна в Тамбове, Мошляйка в Тулиновке Тамбовского района, Пичаевка в Пичаевском районе области на участках общей протяженностью более 15 километров.

В 2020 году начнутся работы по капитальному ремонту трех гидротехнических сооружений в Моршанском и Никифоровском районах области. Стартует и рекультивация крупной свалки в Мичуринске. Реализация проекта позволит улучшить условия проживания более 26 тысяч человек.

В последние годы регион удерживает лидирующие позиции в России по производству мяса на убой в живом весе. Работа крупных животноводческих комплексов связана с образованием значительных объемов отходов, несущих угрозу загрязнения почвам, водным объектам, атмосферному воздуху.

По инициативе региональной власти, профильных природоохранных ведомств на ведущих предприятиях отрасли с привлечением разработок тамбовских ученых внедряется новейшая методика обезвреживания и дезодорации отходов. Разработанный комплекс мер включает в себя применение технологий сепарации, а также специально выращенных культур бактерий для переработки навоза. Эффективное решение позволяет повысить экологическую безопасность.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин:

- Экологическая безопасность для Тамбовской области - один из основных приоритетов региональной социально-экономической политики, основная цель которой - обеспечить рост экономики и благосостояния граждан, существенно не повышая нагрузки на окружающую среду.

Ежегодно в регионе ведется масштабная эколого-воспитательная работа. В областных этапах Всероссийских субботников «Зелёная весна», «Вода России» принимают участие десятки тысяч человек.

Благодаря природоохранным мероприятиям, проводившимся в последние годы, Тамбовская область остается экологически благополучным регионом. Это подтверждается как результатами инструментальных замеров и лабораторного анализа состояния окружающей среды, так и экспертными оценками. Тамбовщина уверенно сохраняет лидирующее место в экологическом рейтинге регионов Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль».

Потому так и ценят местные жители чистый воздух, могучие тамбовские леса, серебряные спинки карасей, пойманных в тамбовских озерах и реках – красоту и богатство Тамбовского края.

Светлана Мерцалова

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области.