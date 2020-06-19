«Что нужно знать о лейкозе?»

Лейкоз - хроническое инфекционное заболевание, которое опасно как для человека, так и для животных. Возбудителем болезни является РНК-содержащий онкогенный вирус. Первые случаи лейкоза у человека были зафиксированы в Германии в 1845 году, а у крупного рогатого скота — в 1876 году.

- В разное время эту болезнь называли белокровием, раком крови, и другими терминами. В основном, лейкозом болеют КРС, но также к нему восприимчивы овцы и козы, - поясняет начальник Знаменской районной станции по борьбе с болезнями животных Николай Мешков, - На сегодняшний день заболевание считается неизлечимым и вакцины против него пока еще не существует.

Источником возбудителя лейкоза является больное животное. Уже на ранних стадиях болезни вирус выделяется из организма коров с молоком и молозивом, которым в первое время после рождения питаются телята.

По словам специалистов, развитию лейкоза способствует генетическая предрасположенность животных к этому заболеванию.

- В стаде лейкоз обычно распространяется очень быстро. Чаще всего, вирус попадает в благополучные хозяйства из зараженных регионов. Поэтому, согласно ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии» организации и владельцы животных должны продавать, сдавать на убой, выгонять на пастбища, а также реализовывать продукцию животноводства только с разрешения ветеринарных врачей, - говорит Николай Алексеевич.

Прежде, чем только что купленные животные попадут в стадо, их необходимо продержать на карантине отдельно от других в течение 30 дней. За это время ветеринарные специалисты проводят исследования и проверяют их на наличие различных заболеваний.

Инкубационный период лейкоза может длиться несколько лет, а сама болезнь считается хронической. Всего существует три стадия развития инфекции: инкубационная, гематологическая и опухолевая (самая последняя стадия). У заболевшего животного ухудшается общее состояние, плохо усваиваются корма, прогрессирует истощение, снижается продуктивность, наблюдается цианоз и желтушность слизистых оболочек, ухудшается дыхание, появляются отеки в области подгрудка, живота, вымени.

К тому же, в различных областях тела животного появляются опухолевые раздражения, быстро развивается патологический процесс, полностью ослабевает иммунная система, а затем уже наступает смерть.

Что касается Знаменского района, то он является благополучным по острым и хроническим инфекционным болезням животных. Ежегодно местная ветеринарная служба проводит массовые диагностические исследования поголовья на лейкоз.

- Согласно плана противоэпизоотических мероприятий на 2020 год, было запланировано исследовать 2600 голов КРС на лейкоз во всех населенных пунктах район. На данный момент исследовано 2547 голов КРС. В нашем районе животных, больных лейкозом, нет, - сказал начальник ТОГБУ «Знаменская райСББЖ»

Кровь от животных сначала проверяют по РИД - реакции иммунодиффузии. Такое исследование позволяет выявить болезнь на ее ранних стадиях развития. При положительных результатах животных проверяют гематологически - методом микроскопического исследования крови (подсчет лейкоцитов). В случае, если болезнь подтверждается, животное отправляют на санитарный убой. После этого специалисты дезинфицируют помещение, оборудование и инвентарь.

Насколько быстро и качественно пройдут ветеринарные мероприятия, во многом зависит от владельцев животных. Как показывает практика, некоторые безответственные фермеры игнорируют требования ветврачей и нарушают ФЗ о «Ветеринарии». В таком случае предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

- Владельцы скота, которые не предоставляют нам животных для исследований, подвергают большой опасности жизни и здоровье не только целого стада, но и людей, которые, возможно, в будущем употребят в пищу зараженную животноводческую продукцию, - добавил Николай Мешков. - Если мы сталкиваемся с подобным нарушением, то обращаемся в управление Россельхознадзора для дальнейшего принятия мер.

Ветеринарные специалисты рекомендуют при покупке молока у частных лиц обязательно спрашивать ветеринарный паспорт на животное, где должны быть отметки о проведенных прививках и исследованиях. Если вам откажут, то следует пройти мимо и не покупать данную продукцию.

Ксения АЛЕШИНА