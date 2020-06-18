В ближайшее воскресенье отметят свой профессиональный праздник медицинские работники – люди, которые не понаслышке знают, насколько хрупка человеческая жизнь и сколько трудов стоит сберечь здоровье. Распространение коронавирусной инфекции заставило по-новому осмыслить значимость профессии медработника, преклониться перед их мужеством и верностью долгу.

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Герои в белых халатах

У каждого времени свои герои. Сегодня они носят защитные костюмы, респираторы и очки. Враг, с которым им приходится бороться каждый день, хоть и невидим, но очень опасен. Это новая коронавирусная инфекция, которая стремительно распространилась по всему миру, не обойдя стороной и Тамбовскую область.

В числе тех, кто находится на передовой борьбы с covid-19, оказалась и Наталия Антоненко. Она работает старшей медсестрой-анестезиологом в Рассказовской центральной районной больнице. С конца апреля здесь переоборудовали хирургический корпус под прием больных с коронавирусом. Как только сюда массово стали поступать заболевшие, ей вместе с коллегами пришлось буквально жить на работе. Смены в «красной зоне» чередовались отдыхом в специально оборудованной для проживания палате.

Так продолжалось почти месяц. Все это время она не могла увидеться с маленьким сыном и мужем, которые ждали ее дома. Наталия признается, что очень скучала по своим близким, но даже не думала о том, чтобы уйти с работы и бросить пациентов, которые так нуждаются в ее помощи.

Исключением не стали медработники и из других тамбовских больниц. Несмотря на вынужденную разлуку с близкими, риск заражения и непростые условия работы они остались верны своему долгу. Многие люди в знак признательности и благодарности приняли участие в акции «Мы вместе», чтобы поддержать врачей и медсестер, работающих в центрах по оказанию помощи больным с коронавирусной инфекцией.

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Сложный экзамен для медиков

Первый случай заболевания коронавирусом в Тамбове зарегистрировали в марте. К тому времени система здравоохранения региона уже перестроилась для работы в новых условиях. В больничных стационарах ввели карантин на посещения, отменили плановые профосмотры и диспансеризацию. Врачи и медицинские сестры прошли подготовку по оказанию помощи заболевшим, больницы обеспечили запас медикаментов.

По мере распространения заболевания в Тамбовской области открыли пять специализированных центров для лечения больных с коронавирусной инфекцией, в том числе и с осложненными формами вызванной вирусами пневмонии. Всего развернуто 1007 коек.

Вся эта работа проходила под непосредственным контролем губернатора Александра Никитина. Он неоднократно подчеркивал, что безусловным приоритетом является спасение жизней людей. Региональные власти оперативно подключались к решению вопросов приобретения средств индивидуальной защиты и организации своевременного тестирования на коронавирус медработников, обеспечения больниц необходимыми препаратами и медоборудованием.

Угроза заражения коронавирусом по-прежнему актуальна для региона. Ежедневно регистрируют десятки новых случаев заболевания. Число заболевших превысило 4 тысячи человек. Среди них и маленькие дети, и люди почтенного возраста. Однако система здравоохранения области работает слаженно, и сегодня любому скептику ясно, что она держит сложный экзамен. Благодаря грамотным и своевременным действиям медиков выздоровели около двух тысяч человек.

Чтобы отметить тех, кто во время пандемии коронавируса ухаживает за больными людьми, глава региона Александр Никитин принял решение учредить нагрудный знак «За вклад в охрану здоровья». Он станет выражением благодарности людям, которые не изменили своему долгу в столь сложный период. Новый знак будет давать право претендовать на звание «Ветеран труда».

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На новый уровень

На территории Тамбовской областной детской больницы кипят масштабные строительные работы. Здесь в рамках нацпроект «Здравоохранение» началась реконструкция двух педиатрических корпусов. Рабочие демонтируют помещения, ломают перегородки, сбивают старую штукатурку. Ремонт затронет фасады и кровлю.

При планировке учтено множество нюансов и предусмотрено эффективное использование площадей, соблюдение логистики при маршрутизации пациентов. Проект предусматривает благоустройство и озеленение территории. Особое внимание уделят удобству людей с ограниченными возможностями здоровья.

В трехэтажном корпусе разместят инфекционное отделение, которое оборудуют уникальной системой очистки воздуха. Остальные отделения развернут в шестиэтажном корпусе. Новое развитие в детской больнице получит отделение медицинской реабилитации, в работу которого будут внедрены современные методы восстановительного лечения.

Кроме того, будут значительно улучшены условия пребывания маленьких пациентов. После реконструкции, окончание которой намечено на декабрь 2021 года, во всех палатах появятся санузлы, их оборудуют комфортной мебелью.

Ремонт детской поликлиники начался и во второй городской больнице Мичуринске. Ее работа будет выстроена на основах бережливого производства, что должно улучшить качество и доступность оказания медицинской помощи детям второго по величине города области. В детской поликлинике заработает открытая регистратура, появится крытая колясочная, зона комфортного ожидания, комната для кормления малышей, обновленные просторные кабинеты врача-офтальмолога, врача-отоларинголога в соответствии с требованиями санитарных правил и современным оборудованием.

Ранее для детской поликлиники Мичуринска приобретено за счет средств областного и федерального бюджетов новое современное оборудование, в числе которого УЗИ-аппараты, лор-комбайн, офтальмологическое оборудование для проверки зрения у детей.

Помимо развития детской медицины нацпроект предусматривает и совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Благодаря строительству модульных ФАПов мдецинская помощь стала доступнее жителям сел Александровка Знаменского района и Новоситовка Петровского района.

В планах на 2020 год построить еще 6 фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Коминтерн Мичуринского района и Большая Кашма Моршанского района, а также в селах Устье Моршанского района, Юрловка Никифоровского района, Заречье Пичаевского района и Кулеватово Сосновского района.

Большое внимание уделено решению проблемы нехватки медицинских кадров. На это направлен региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», который также является частью нацпроекта «Здравоохранение». Он призван не только устранить нехватку специалистов в первичном звене и сформировать систему подготовки кадров для сосудистой, онкологической и детской служб.

Всего же в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», в которых участвуют медицинские организации Тамбовской области, профессиональное переобучение пройдут 92 врача. Кроме того, ожидается, что число участников системы непрерывного медицинского образования вырастет примерно на треть составит более 5,6 тысячи медработников.

Благодаря развитию сотрудничества с федеральными клиниками тамбовские медики могут обучаться у ведущих российских экспертов. При этом занятия в последнее время организованы в интерактивном формате или с помощью телемедицинских конференций.

Реализация основных направлений нацпроекта «Здравоохранение» не останавливается даже несмотря на распространение коронавируса. По мнению экспертов, работа, начавшаяся в прошлом году, позволит вывести медицину на качественно новый уровень и ее результаты видны уже сейчас.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области