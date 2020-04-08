2020-04-08T17:06:50+03:00
Происшествия

Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова отправили под домашний арест

Экс-чиновник пробудет в «изоляции» до 16 мая
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей ИвановСергей ИвановФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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8 апреля в Ленинском районном суде Тамбова избрали меру пресечения для бывшего заместителя главы администрации тамбовской области Сергея Иванова. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили еще в прошлом году. Осенью в кабинете Иванова, а также в управлении сельского хозяйства, которое он курировал, прошли обыски. 16 марта стало известно об уходе Сергея Иванова с поста вице-губернатора. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию и сразу занял должность председателя тамбовского Агропромышленного союза. 6 апреля бывшего высокопоставленного чиновника задержали полицейские. В следственном изоляторе Иванов провел 48 часов, после чего его привезли в суд.

- Мера пресечения, избранная судом для фигуранта - домашний арест на срок до 16 мая, - сообщили в Ленинском районном суде города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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