Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова отправили под домашний арест

8 апреля в Ленинском районном суде Тамбова избрали меру пресечения для бывшего заместителя главы администрации тамбовской области Сергея Иванова. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, которое возбудили еще в прошлом году. Осенью в кабинете Иванова, а также в управлении сельского хозяйства, которое он курировал, прошли обыски. 16 марта стало известно об уходе Сергея Иванова с поста вице-губернатора. Сообщалось, что он уволился по собственному желанию и сразу занял должность председателя тамбовского Агропромышленного союза. 6 апреля бывшего высокопоставленного чиновника задержали полицейские. В следственном изоляторе Иванов провел 48 часов, после чего его привезли в суд.

- Мера пресечения, избранная судом для фигуранта - домашний арест на срок до 16 мая, - сообщили в Ленинском районном суде города Тамбова.