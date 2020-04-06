2020-04-06T22:55:32+03:00
Происшествия

Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция

Выясняется причастность экс-чиновника к уголовному делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей Иванов уволился из администрации три недели назадСергей Иванов уволился из администрации три недели назадФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовской области полицейский задержали бывшего вице-губернатора Сергея Иванова. Будучи на этом посту, чиновник курировал сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветеринарии и пр. 16 марта он освободил должность замглавы администрации региона, чтобы перейти на другую работу и вскоре был назначен на пост председателя регионального Агропромышленного союза. Практически одновременно с ним уволился руководитель управления сельского хозяйства области Александр Аксенов. Осенью прошлого года в подведомственном Сергею Иванову управлении, а также в его рабочем кабинете прошли обыски.

Известно, что Иванова задержали на 48 часов в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сейчас он находится в следственном изоляторе.

- Это уголовное дело было возбуждено в 2019 году, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Его расследование сейчас продолжается.

Напомним, 37-летний Сергей Иванов получил должность вице-губернатора в сентябре 2015 года. До этого назначения он занимал пост руководителя ОАО «Токаревская птицефабрика». После увольнения обязанности Иванова временно возложены на и. о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Юхачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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