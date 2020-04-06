Бывшего вице-губернатора Тамбовщины Сергея Иванова задержала полиция

В Тамбовской области полицейский задержали бывшего вице-губернатора Сергея Иванова. Будучи на этом посту, чиновник курировал сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветеринарии и пр. 16 марта он освободил должность замглавы администрации региона, чтобы перейти на другую работу и вскоре был назначен на пост председателя регионального Агропромышленного союза. Практически одновременно с ним уволился руководитель управления сельского хозяйства области Александр Аксенов. Осенью прошлого года в подведомственном Сергею Иванову управлении, а также в его рабочем кабинете прошли обыски.

Известно, что Иванова задержали на 48 часов в рамках расследования уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сейчас он находится в следственном изоляторе.

- Это уголовное дело было возбуждено в 2019 году, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Его расследование сейчас продолжается.

Напомним, 37-летний Сергей Иванов получил должность вице-губернатора в сентябре 2015 года. До этого назначения он занимал пост руководителя ОАО «Токаревская птицефабрика». После увольнения обязанности Иванова временно возложены на и. о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Юхачева.