Женщина – труженица, мать и хранительница семейного очага

Сегодня размышления об этом празднике и свои поздравления женщинам района выражает глава Токаревского района В.Н. Айдаров.

- Праздник 8 марта олицетворяет всё самое светлое, доброе, красивое, что есть в нашей жизни. Всё это воплощают в себе женщины – наши преданные и заботливые мамы, бабушки, жёны, сестры, дочери, друзья и коллеги. Вся наша жизнь окружена их вниманием и поддержкой, без которых мы, мужчины, не можем чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Однако, отмечая этот праздник, всё же не будем забывать, что в основе восхищения женщиной должно стоять не только преклонение перед её красотой и добротой, но, в первую очередь, чувство глубокого уважения к женщине-труженице, женщине-матери, женщине-хранительнице домашнего очага, проявление реальной заботы о ней!

Поэтому в этот прекрасный день я с большим уважением хочу, прежде всего, поздравить и поблагодарить тех женщин, которые живут и трудятся в нашем районе, создают дружные, крепкие семьи, воспитывают детей, с кем вместе мы работаем на благо нашей малой родины.

Женщины трудятся в разных сферах деятельности района. В агропромышленном комплексе это, в основном, экономисты, бухгалтеры, кадровые работники, доярки и заведующие фермами, которые честно работают и добиваются высоких производственных показателей. Но есть и женщины, которые возглавляют сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Так, недавно при подведении итогов работы агропромышленного комплекса за прошедший год мы чествовали замечательных женщин –руководителей сельхозпредприятий Галину ВладимировнуАйдарову, Татьяну Владимировну Романову. Они пользуются заслуженным авторитетом и уважением в районе. Не только грамотно руководят хозяйствами, но и активно занимаются благотворительностью. Так, Г.В. Айдарова не раз была отмечена Благодарностями района и области за активную меценатскую деятельность.

Если же брать бюджетную сферу, закономерно, что она почти полностью представлена женщинами. Врачи и медработники, учителя и воспитатели, работники культуры, муниципальные служащие, работники банков, социальные работники – эти коллективы более чем на 90 процентов составляют женщины. Это добросовестные и ответственные работники. Во всё, что они делают, они вкладывают частицу своей души и сердца. Хотелось бы назвать имена, но таких женщин в районе очень много. Каждая из них по праву заслуживает самой глубокой благодарности.

В сфере торговли, бытового обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства также, в основном, трудятся женщины. Результаты их ежедневного труда отражаются на качестве жизни населения района.

Хочется также отметить женщин-руководителей муниципальных образований. Из 10 поселений нашего района 6 возглавляют женщины. Это Марина Александровна Балабанова, Любовь Алексеевна Бутырская, Галина Валентиновна Воротнева, Зоя Михаловна Жучкова, Надежда Владимировна Кожевникова, Татьяна ВалентиновнаЧернышова. Руководить сельским поселением – это почётная и в то же время очень ответственная и напряженная работа. Жизнь на селе имеет свои особенности, свой уклад. Главам, помимо вопросов обеспечения жизнедеятельности поселений, приходится решать множество других проблем, которые волнуют жителей. Ведь со всеми своими нуждами и даже с личными вопросами за помощью и советом люди, как правило, обращаются к главам. И здесь, конечно, женская чуткость, умение находить компромиссы и сглаживать острые моменты всегда помогают в работе.

Нелёгкую ношу руководителей разных уровней с честью несут многие женщины. Они активно участвуют в общественно-политической жизни нашего муниципального образования. В депутатском корпусе, в общественных Советах также большинство составляют женщины.

Понимаю, как непросто добиваться высоких результатов на профессиональном поприще и в то же время оставаться заботливыми женами и любящими матерями, но вы, дорогие женщины, показываете реальный пример того, что эти качества вполне совместимы, несмотря на бурный ритм современной жизни. Все вы, прежде всего, хозяйки, мамы, хранительницы семейного очага.

Сегодня многое делается в плане поддержки семьи, материнства и детства. Эти направления являются приоритетными в социальной политике государства и нашей области. Принят комплекс мер для поддержки семей с детьми, в том числе включая различные пособия и льготы. Отдельная поддержка по разным направлениям оказывается многодетным семьям. Сколько труда стоит вырастить и воспитать ребёнка, а когда в семье несколько детей – этот труд оценивается особо. Всего в нашем районе в настоящее время проживает 168 многодетных семей, в которых воспитывается 598 детей.

Отдельного уважения заслуживают женщины, которые не побоялись ответственности и взяли в свои семьи приёмных и опекаемых детей. Всего в районе 26 замещающих семей, в которых воспитывается 45 детей. Спасибо вам за ваш материнский труд.

И, конечно, в этот праздник хочу выразить свою особую благодарность женщинам старшего поколения, ветеранам труда, детям войны. Вам пришлось многое пережить за свою жизнь – и тяжелый труд, и холод, и голод, потери и лишения. Но вы с честью прошли через все испытания, которые выпали на вашу долю, и являетесь для нас примером трудолюбия, терпения, умения преодолевать невзгоды и сохранять жизненный оптимизм, доброту и отзывчивость. Все вы – настоящие патриоты нашей страны и своей малой родины, наша гордость, наша опора. Вы и сегодня по-прежнему являетесь самой активной частью нашего общества, ответственно относитесь ко всему происходящему в стране и в нашем районе, потому что знаете реальную цену всему и больше всего цените мир и стабильность. Для нас вы – пример во всём. Низкий поклон вам! Нам очень нужны ваша мудрость и опыт.

Дорогие женщины Токарёвского района! Вы вносите весомый вклад в его социально-экономическое и культурно-нравственное развитие. Спасибо вам за вашу созидательную энергию, за ваше умение делать мир ярче, добрее и краше! От всей души желаю вам и вашим семьям благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом домашнего очага, вниманием дорогих и близких людей, успехами детей и внуков. Будьте здоровы, любимы и счастливы! С праздником!