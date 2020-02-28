«К пациентам - с любовью и милосердием!»

Тамбовская ЦРБ - одно из крупнейших медицинских учреждений в области, которое обслуживает 80 тысяч жителей района. Она включает целую сеть подразделений: поликлинику в поселке Строитель, стационар в селе Покрово-Пригородное. Кроме того в составе лечебного учреждения три крупных амбулатории - в поселке Новая Ляда, селе Горелое и в поселке Совхоза Комсомолец, 32 ФАПа, несколько врачебных участков - в поселке Селезневский, селе Татаново, деревне Красненькая, а также отделения врача общей практики, которые располагаются в селах Столовое, Тулиновка, Б.Липовица, с.Горелое, с.Авдеевка и Кузьмино-Гать. На всех этих направлениях трудится более 800 человек, большинство из которых – женщины.

- Так исторически сложилось, что профессия, к примеру, медсестры, была именно женской, - говорит главный врач ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ» Игорь Конюхов. – Вспомните, были сестры милосердия, женщины, которые ухаживали за пациентами и облегчали им боль. И сейчас в нашей больнице большая часть среднего медицинского персонала – это именно женщины, их у нас работает 368 человек, да и среди врачей, которых в ЦРБ 172, представительниц прекрасного пола примерно половина.

И пациенты, и коллеги, с большим уважением относятся к опытным врачам-женщинам, которых в больнице немало. Заслуженный врач Татьяна Александровна Боева, которая раньше возглавляла больницу, сейчас руководит дневным стационаром в поселке Строитель. Это медик с огромным опытом и высочайшей квалификацией, который уже много лет помогает людям. Маргарита Ивановна Борисова – высокопрофессиональный врач функциональной диагностики. Она посвятила работе в больнице Тамбовского района практически всю свою жизнь. Постоянно пополняется больница молодыми кадрами. Большим подспорьем для лечебного учреждения стала программа «Земский врач», в соответствии с которым специалисты могут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей, если выберут местом своей работы сельскую местность. В прошлом году в Тамбовскую ЦРБ пришли работать 11 молодых врачей самых востребованных профилей: педиатры, терапевты и детский хирург. Ждут в больнице после окончания учебы в вузах ребят, которые получили от больницы целевые направления. Сейчас порядка 15 человек осваивают непростую специальность врача в ТГУ им. Державина, а также медицинских институтах Воронежа, Саратова и Москвы. А вообще, уверен Игорь Конюхов, врач получает образование не только на студенческой скамье – этим он занимается всю свою профессиональную жизнь.

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- Такова специфика нашей работы. Если мы не будем повышать квалификацию, не станем следить за тем, что происходит в медицине, какие появляются новые методики, мы получим профессиональный регресс, а стремимся мы, несомненно, только к прогрессу, - говорит Игорь Юрьевич.

Очередные нововведения тамбовских врачей, как и медработников всей страны, ожидают, например, совсем скоро. В течение ближайших нескольких лет в России планируют внедрить так называемые клинические рекомендации – стандартные схемы лечения, которые будут использовать для лечения пациентов. Это позволит еще качественнее оказывать людям помощь, а врачи смогут ориентироваться на опыт своих коллег и использовать подтвержденные эффективные методики.

При этом, по мнению Игоря Конюхова, далеко не самое последнее место в выздоровлении занимают не только лекарства и эти самые методики, но и отношение к людям со стороны медперсонала.

- В преддверии 8 марта я хочу пожелать женщинам, работающим в нашем коллективе, всегда относиться к пациентам с любовью и милосердием, - говорит Игорь Юрьевич. - Оставайтесь красивыми, жизнерадостными и пусть в ваших семьях царит мир, счастье и покой!

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АВТОР Татьяна Юрьева.