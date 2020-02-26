«Все болезни от нервов и только сифилис от любви и праздности!» - крылатая фраза, не потерявшая за долгие годы и столетия свой первоначальный и реальный смысл.

История происхождения сифилиса хранит в себе много загадок. Признаки сифилитических поражений костей имеют древние останки людей, найденные археологами. Египетские папирусы Эберса описывают заболевание "ухеду", напоминающее по симптоматике сифилис. И хотя существует множество свидетельств о существовании сифилиса с древности в виде фрамбезии, некоторые источники утверждают, что он был завезен моряками Колумба из Нового Света. Заболевание считалось постыдным, тщательно скрывалось, что способствовало его успешному распространению по миру. Вскоре оно докатилось и до России, под названием мечущая болячка (еще в 1499 г. Иван III предпринял первые противоэпидемические мероприятия, отдав приказ, не пускать через российскую границу иноземцев с французской болезнью.

В XV - XVII в. респектабельные врачи отказывались лечить постыдную болезнь, и поэтому борьба с венерическими заболеваниями легла на плечи цирюльников и лекарей-мошенников, которые в качестве лекарства использовали ртуть (в дальнейшем этот способ лечения продержался более 300 лет). Большинство пациентов умирали от тяжелейшего отравления ртутью. Только к середине XIX в. медики начали понимать как опасность этого средства, так и его полную неспособность лечить запущенные случаи болезни, в частности ее третичную стадию и стали в качестве альтернативы применять такой же ядовитый мышьяк. В конце XIX — начале XX веков применялся такой хитроумный способ борьбы с сифилисом, как пиротерапия — искусственное повышение температуры тела (больного заражали штаммом малярии, повышая тем самым его температуру до 40-41 градуса). Однако по-настоящему эффективным лечение стало только после изобретения пенициллина.

Шли годы….. Синтезировались новые препараты, менялись методики лечения… Но победить и полностью истребить эту социально-значимое заболевание так и не удалось. Ситуация конечно же поменялась. Широкая санитарно-просветительская работа, эффективная антибиотикотерапия, санитарно-гигиенические мероприятия. Но есть и ряд проблем: высокая трудовая миграция населения, асоциальный образ жизни (пьянство, алкоголизм, наркомания, беспорядочные половые связи), отсутствием критической оценки состояния своего здоровья, местами и самолечение, отсутствие субъективных ощущений, даже при яркой клинике данного заболевания. Отсюда, как правило, поздняя обращаемость.

На территории нашей области заболеваемость сифилисом приобретает устойчивую угрожающую тенденцию к снижению и составила – 2,8 на 100 тысяч населения (28 человек без учета мигрантов) и 3,4 на 100 тыс. чел с учетом 7 граждан СНГ, что в 1,7 раза ниже аналогичного показателя предыдущего года, и в 2,7 раза ниже, чем в 2017. По ЦФО показатель выше, чем в Тамбовской области в 8 раз, по РФ – почти в 7 раз, по Липецкой области – в 3 раза, по Тульской области – в 5 раз, по Пензенской – в 4 раза, по Воронежской в 5 раз, что вызывает огромное беспокойство, учитывая изменившуюся структуру заболеваемости сифилисом (резкий рост сифилиса поздних и скрытых форм, увеличением малосимптомных, асимптомных, атипичных) и появление в структуре по возрастному принципу сифилиса детей. В 2019 году в 13 муниципальных образованиях области сифилис не зарегистрирован вообще, из них в Мордовском, Петровском, Пичаевском и Токаревском районах сифилис не регистрируется на протяжении 3-х последних лет. Стойкая тенденция к снижению заболеваемости на протяжении 2013-2019 гг. наблюдается во всех городах и районах. Неоднозначна ситуация в г. Мичуринске и Мичуринском районе, учитывая численность населения данного муниципального образования, наличие крупной узловой железнодорожной станции, высокой миграцией населения, роста ВИЧ-инфекции.

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В 2019 г. случаев заболеваний врожденным сифилисом не зарегистрировано. В возрастной группе 0-17 лет зарегистрировано 2 случая (оба подростки) заражения сифилисом. Ситуация усугубляется еще и тем, что у одного из подростков зарегистрирован поздний скрытый сифилис. Девочка выявлена случайно при госпитализации в одно из учреждений области по поводу пневмонии. После проведенного эпидемиологического расследования выяснили, что родители ребенка болели данным заболеванием 12 лет назад, пролечились анонимно, о наличии в их семье детей умолчали. Ребенок не был обследован, не получил превентивное лечение во время.

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Как можно видеть из приведённых данных в 2019г. сохраняется высокий процент поздних форм сифилиса в структуре всей заболеваемости. От 1,5% до 14,3%. И он постоянно растет. Это значит, что выявляются люди случайно, при госпитализации в стационары по поводу других заболеваний. Активизация санитарно-просветительской работы повышения результата выявляемости поздних форм сифилиса не даст, потому что данный контингент людей уже болен на протяжении 8-10 и более лет. А к этому времени специфической симптоматики уже не наблюдается. Остается только надеяться на адекватное отношение к своему здоровью самих пациентов и настороженность в отношении сифилиса врачей первичного звена.

Врачи-дерматовенерологи очень обеспокоены данной ситуацией. С сентября в ГБУЗ ТОКВКД начала работать школа «Жизнь без Венеры», в которой активно ведется санитарно-просветительская работа по профилактике и раннему выявлению венерических заболеваний путем проведения акций, обучающих семинаров, обследованиями на ИППП как в стенах диспансера, в том числе и в субботние дни, так и с выходом в организованные коллективы и учреждения области.

Сифилис может протекать, как бессимптомно, так и с многообразными сменяющими друг друга симптомами, подходящими под описание любого соматического заболевания. Выявить больного можно при серологическом обследовании.

Т.о., на протяжении многих веков сифилис уверенно плетет свою коварную паутину и плетет ее с помощью людей, которые пренебрегают разумом – величайшим даром природы, поднимающим человека над его страстями и слабостями. Будьте мудры и благоразумны, именно эти свойства - надежное лекарство против многих болезней, используйте разум не для совершения глупостей, а для их предотвращения и только тогда Вы сможете подарить своим детям и внукам надежное будущее.

Важно! Нельзя принимать антибиотики самостоятельно при любом заболевании! Неправильно подобранная доза, тип препарата и схема приема в инкубационный период может продлить его, смазать симптомы и результаты анализов.

К сожалению, пока так и не изобретена прививка от сифилиса, так что грамотная профилактика и экстренная терапия – это единственный метод защиты.

Предупредить распространение сифилиса проще, чем лечить. Но даже это возможно, хотя и требует времени, терпения и дисциплины.

В заключение, хочется призвать всех жителей нашей области пройти обследование на данную патологию в нашем диспансере и его филиалах, расположенных в г.Моршанске и г.Мичуринске. Мы призываем всех жителей нашей области позаботиться о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. Пройдите обследование в нашем учреждении!!! Мы ждем Вас с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 15:00.

Необходимо помнить: наше здоровье – в наших руках!

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Главный внештатный

специалист-эксперт

управления здравоохранения

Тамбовской области

по профилю «дерматология и косметология»

Главный врач ГБУЗ ТОКВКД В.Н. Шустова