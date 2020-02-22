2020-02-21T16:17:06+03:00
Общество

Предпринимательство – сфера больших возможностей!

Тамбовскому деловому сообществу напомнили о мерах господдержки малого и среднего бизнеса
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20 февраля в Тамбове состоялся круглый стол, организованный региональным центром инжиниринга АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области». На встрече в очередной раз подняли тему поддержки малому и среднему технологическому предпринимательству, которую сейчас можно получить от государства.

- Этот сектор бизнеса основан на инновационных технологиях, - поясняет начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Тамбовской области Ольга Камнева. - В Тамбовской области, мы знаем, очень много идей, интересных изобретений, но считается, что воплотить их в жизнь и извлечь коммерческий эффект очень сложно, однако это не так.

Тема круглого стола - «Развитие технологического предпринимательства», заинтересовала представителей более 40 тамбовских компаний. Помимо бизнес-сообщества, в ней приняли участие не только представители исполнительной региональной власти, вузовское сообщество, региональные центры поддержки предпринимательства, но и эксперты самого высокого уровня.

- Сегодня к нам присоединились еще и федеральные институты развития бизнеса: фонд содействия инноваций для технологических предпринимателей, фонд развития промышленности и др. - поясняет директор АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» Иван Сафронов. – И нашей целью является знакомство тамбовских предпринимателей со всем пулом не только региональной, но и федеральной господдержки.

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А такая помощь сейчас оказывается бизнесменам самого разного уровня – от начинающих (поддержат даже стартап на уровне идеи), до состоявшихся компаний, которые не хотят останавливаться на достигнутом и планируют развиваться дальше. Участникам круглого стола рассказали об особенностях каждой из программ, которые реализуют фонды поддержки предпринимателей и заверили – это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Упрощенный порядок отчетности, возможность взаимодействия в электронной форме, - все это делает меры господдержки понятными и доступными для бизнесменов. И предприниматели, которые уже получают помощь от государства, это подтверждают.

- Мы достаточно давно пользуемся мерами господдержки, - говорит предприниматель Степан Милюков. – Помимо помощи основному направлению моего бизнеса – изготовление грузоподъемных изделий, сейчас, совместно с Центром координации поддержки бизнеса, я развиваю новое направление – производство запчастей к сельскохозяйственной технике. В общей сложности работаем мы вместе уже около полутора лет и очень успешно.

Степан Милюков признается, что на мероприятиях Центра старается присутствовать как можно чаще, и каждый раз бизнесмен узнает для себя что-то новое. Вот и прошедшая 20 февраля встреча стала для него полезной.

- Получилась очень живая дискуссия, в которой участвовали и предприниматели, и высококвалифицированные специалисты в сфере господдержки, каждый смог задать интересующий вопрос и получил на него ответ, вопросы поднимались не только общего характера, но и частного, - продолжает Степан Милюков. – Такие встречи очень нужны, потому что, к сожалению, мои коллеги скептически относятся к тому, что меры, предлагаемые государством, эффективны. А многие просто о них не слышали. Мы, повторюсь, пользуемся помощью давно, и на своем опыте убедились, что это работает!

Татьяна Юрьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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