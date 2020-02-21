В Тамбове состоялся открытый диалог представителей таможни и местных предпринимателей

В конференц-зале делового пространства «Геометрии бизнеса» 19 февраля состоялась встреча тамбовских предпринимателей с представителями таможенных органов. Общение прошло в формате открытого диалога, что позволило бизнесменам получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.

Организацию семинара взял на себя Центр поддержки экспорта АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области». Мероприятие проводилось по поручению губернатора Александра Никитина с целью развития потенциала нашего региона.

- Центр поддержки экспорта Тамбовской области уже более трех лет занимается привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, - пояснил руководитель центра Игорь Сухарченко. - Мы помогаем им выходить на иностранные рынки, проводим тематические мероприятия и оказываем информационную поддержку.

Участникам встречи рассказали об особенностях контроля при поставках в страны Таможенного союза, основных рисках в экспортной деятельности, вопросах валютного контроля и возврате НДС при экспортных операциях. Кроме того, у тамбовского бизнеса была возможность узнать о всех мерах поддержки от разных экспертов консалтинговых компаний в сфере ВЭД.

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Однако главный акцент организаторы семинара сделали на самых частых ошибках при подаче статистической отчетности в таможню. Как отметил заместитель начальника Тамбовского таможенного поста Воронежской таможни Василий Белов, не все предприниматели знают, как правильно пройти эту процедуру.

Представитель таможенного органа подробно объяснил присутствующим этапы подачи статистической формы. Также он обратил внимание на то, что за несвоевременное предоставление отчетности, экспортеру грозит административная ответственность — штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафа уже больше — от 50 до 100 тысяч рублей. Но все же в некоторых случаях таможенники идут навстречу тамбовским предпринимателям.

- Если тамбовчанин только пришел в бизнес и нарушил установленные законом сроки подачи статистических форм, то ему могут объявить предупреждение, - говорит Василий Белов. - Такая мера административного наказания возможна лишь при наличии ходатайства, которое составляется и подается непосредственно самим бизнесменом.

Тамбовские таможенники заверили представителей бизнес-сообщества, что их ведомство всегда открыто к диалогу с предпринимателями не только в рамках подобных встреч, но и на своей территории. Каждый из них может прийти на таможню за консультацией по тому или иному вопросу.

Руководитель центра поддержки экспорта рассчитывает, что полученные на семинаре знания помогут тамбовским предпринимателям выстроить грамотные отношения с таможенными органами.

По словам директора АНО «Центр координации поддержки бизнеса Тамбовской области» Ивана Сафронова, не исключено, что такие семинары будут проводиться и в дальнейшем. Организация планирует объединить на своей площадке представителей таможенных органов, центра поддержки экспорта, торгово-промышленной палаты, а также Российского экспортного центра. Подобный формат мероприятий дает возможность местным предпринимателям оперативно получать консультации экспертов по вопросам ведения экспортной деятельности.

Ксения АЛЕШИНА