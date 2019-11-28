Сделано с душой

Уютно всем

Центр - визитная карточка каждого города. Поэтому многие тамбовчане очень хотели, чтобы сквер на площади Льва Толстого преобразился. Обустроенный еще в советское время, он всегда был местом притяжения жителей окрестных домов и туристов.

Неудивительно, что в марте 2018 года в ходе рейтингового голосования жители областного центра выбрали для благоустройства именно эту территорию. Работы проводили в течение двух лет по двум программам – федеральному (региональному) проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и губернаторскому проекту «Народная инициатива». И на днях состоялась церемония его торжественного открытия.

Новый сквер действительно не узнать. Современный детский городок с полиуретановым покрытием, дорожки из тротуарной плитки, садово-парковые торшеры, отремонтированный фонтан, фигуры Топиари и даже USB-столбики для подзарядки мобильных устройств.

- При выполнении работ мы постарались учесть все мнения жителей, сделать сквер максимально уютным. Из года в год мы благоустраиваем территории в разных районах города, исполняя, таким образом, посыл губернатора Александра Валерьевича Никитина о том, чтобы каждый тамбовчанин мог отдохнуть рядом с домом, - отметила глава города Тамбова Наталия Макаревич.

Этот сквер станет местом притяжения для семей с детьми, молодежи, людей старшего поколения. Ведь он превратился в по-настоящему красивое и удобное место для отдыха.

Алевтина Сысоева приходит в новой сквер с внучкой Танечкой. Девчушка с удовольствием катается на горке, играет с детворой, пока бабушка отдыхает на лавочке.

- Мы очень довольны тем, как здесь все сделано. Уже несколько дней приходим сюда с внучкой погулять. В сквере установили очень удобный детский городок, а от фигурок зверей ребятишек вообще сложно увести, - говорит местная жительница.

Особенно важно, что вокруг городка уложено яркое полиуретановое покрытие - детям комфортно будет здесь играть в любую погоду. Сама детская площадка огорожена красочным забором - это удобно и дисциплинирует.

На реконструкцию сквера было направлено около 65 миллионов рублей. При этом более 55 миллионов рублей выделены по федеральному (региональному) проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Более 9,7 миллиона рублей – по губернаторскому проекту «Народная инициатива».

Начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Светлана Григорьева живет неподалеку, поэтому каждый день наблюдала за проведением работ в этом сквере. Она напомнила, что в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 92 муниципалитетах области были обустроены 208 дворов и 122 общественные территории. На эти цели было направлено 315,5 миллиона рублей. Из них 306,1 миллиона рублей – средства федерального бюджета. А с учетом того, что повсеместно благоустроительные работы синхронизируются и с другими программами, территорий, которые преобразились, стало в разы больше.

На протяжении последних двух лет в городах области общественные территории для благоустройства жители выбирают на рейтинговом голосовании. Светлана Григорьева призвала всех тамбовчан активнее участвовать в этом процессе и, конечно, беречь обустроенные парки и скверы от вандализма.

Весной в сквере на площади Льва Толстого начнет работать фонтан. Здесь будут разбиты цветники, и зона отдыха заиграет новыми красками. Но уже сегодня лавочки облюбовали люди старшего поколения. На горках с удовольствием катается детвора. Для подростков оборудованы дорожки для героскуторов. В сквере работает бесплатный wi-fi, которым сможет воспользоваться любой отдыхающий. Получилось удобно, функционально и красиво.

Сквер на площади Льва Толстого - по-настоящему красивое и удобное место для отдыха.

Заявим о себе

Два муниципалитета региона представят Тамбовскую область на всероссийском конкурсе лучших практик по формированию комфортной городской среды. Такое решение приняла региональная конкурсная комиссия после изучения конкурсных материалов. В итоге для формирования федерального реестра лучших практик в Минстрой России будут направлены проекты благоустройства общественных территорий города Тамбова и Жердевка.

На протяжении двух последних лет внимание к Олимпийскому парку Тамбова особое. Масштабное благоустройство почти завершено. В итоге получилась зона, обустроенная с учетом предложений жителей, их конкретных запросов и пожеланий.

Тротуарные дорожки огибают мини-футбольное поле и спортивную площадку, обрамляют детские городки и цветники, ведут к сцене для проведения культурно-массовых мероприятий и далее - к противоположной стороне зоны отдыха. Здесь обустроена площадка под хоккейную коробку, построен памп-трек, курган с винтовой дорожкой для любителей скандинавской ходьбы.

В парке есть освещение. Он оборудован системой видеонаблюдения, полива растений. В сквере высажены деревья-крупномеры, кроны которых уже в следующем году создадут приятную прохладу для отдыхающих.

Территория парка составляет 14 гектаров. На первый этап работ по благоустройству, которые прошли в 2018 году, было направлено 120 миллионов рублей. На эти средства были обустроены тротуарные дорожки, установлены детские городки и многочисленные спортивные площадки на территории 7 гектаров. Средства в размере 98 миллионов рублей на проведение финальной части работ выделены из Фонда единого института развития в жилищной сфере. Вячеслав Володин, как депутат Госдумы России от Тамбовской области, поддержал инициативу главы региона Александра Никитина и добился выделения дополнительных средств, необходимых для дальнейшей реализации проекта.

Парк - Вход в парк в Жердевке оформлен в стиле тридцатых годов прошлого столетия.

И сегодня жители северной части Тамбова с удовольствием проводят время в новом парке. А проект благоустройства парка Олимпийский города Тамбова областная конкурсная комиссия признала лучшим в номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения».

В номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом» лучшим признан проект благоустройства парка по улице Парковая города Жердевка.

Изменение облика городского парка в Жердевке началось еще в 2017 году. Работы продолжились в 2018 и 2019 годах. Его преображение также проводилось за счет синхронизации нескольких проектов, реализуемых в области: федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторской программы «Народная инициатива». От этого парк только выиграл, чему местные жители очень рады. В целом же на проведение работ было направлено более 2 миллионов рублей, из которых 1,8 миллиона рублей - федеральные средства.

Вход в парк оформлен в стиле тридцатых годов прошлого столетия. Подрядчиком этих работ стал скульптор Максим Дикунов. Он известен как автор работы «Конь Ярыж» и популярных в Воронеже скульптур «Котенок с улицы Лизюкова» и «Владимир Высоцкий». В центре парка, рядом с памятником погибшим солдатам Великой Отечественной войны, стоит образец миномета калибра 82 мм «Василек». Часть территории отдана под спортивную и детскую площадки.

В парке проведены работы по реконструкции освещения. Появились площадки для воркаута и резные лавочки. Работает фонтан.

Парк по улице Парковая находится рядом с крупными жилыми микрорайонами Жердевки. В ходе общественных обсуждений проект благоустройства этой территории получал больше всего поддержки у местных жителей. И теперь они с большим удовольствием проводят досуг в обновленной зоне отдыха.

Глава администрации области Александр Никитин:

- Проект «Формирование комфортной городской среды» способствовал не только успешному благоустройству населенных пунктов, дворов, но и сплотил жителей. Мы делаем общее доброе дело.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области

Автор: Светлана Мерцалова