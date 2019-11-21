Микрорайоны — для нашего комфорта

Всего десять лет назад кольцо, соединяющее улицы Мичуринскую и Магистральную, считалось окраиной Тамбова. Сейчас далеко за ним вырос настоящий город в городе - Новый Тамбов. И он продолжает расти.

В прошлые годы при строительстве новых микрорайонов в северной части областного центра проектировщики допустили ряд ошибок. И сейчас их исправляют. Например, демонтируют кольца на Мичуринской. С помощью дорожных знаков регулируют движение и стоянку автомобилей на узких поперечках микрорайона. Все эти недочёты были учтены при проектировании новых микрорайнов. В настоящее время делается все для комплексного развития территорий. Областная власть курирует эту работу: активно вступает в различные программы, планирует строительство инфраструктуры микрорайонов в рамках реализации нацпроектов. Какой же станет северная часть Тамбова к 2024 году, на днях журналистам рассказал исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуард Никулин.

Исполняющий обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуард Никулин.

Вокруг вышки

Микрорайон «Телецентр» начал развиваться с 2015 года. До этого единственным объектом там была телевизионная вышка. Сейчас построены шестнадцать многоэтажек и детский сад «Волшебная страна». Ещё один будет построен в ближайшее время на улице Запрудная. В данный момент из 28 строительных площадок незанятыми остались всего шесть, которые подлежат застройке. Остальные площадки уже застроены или находятся на стадии строительства.

Инвестором выступает Агентство ипотечного жилищного кредитования Тамбовской области (АИЖК), которое заключило договор с комитетом по управлению муниципальным имуществом города администрации Тамбова на аренду земельного участка площадью 39 гектаров в микрорайоне «Телецентр». Здесь АИЖК выступает одновременно как застройщик и инвестор, создает технические условия для строительных компаний и передает им право аренды для дальнейшего строительства, прокладывает необходимые коммуникации — системы электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения.

В комплексном освоении микрорайона «Телецентр» участвуют сразу несколько строительных компаний. В их числе АО «АИЖК Тамбовской области», ООО «СК Жупиков», БРУ-Строй, ЖК «Видное». Согласно договору аренды, комплексное освоение территории микрорайона «Телецентр» должно завершиться к сентябрю 2020 года. Сейчас в микрорайоне ведётся активное строительство внутриквартальной сети дорог на улицах Запрудная, Школьная, Агапкина, Проектная. Кроме того, обустраиваются парковочные площадки, которые изначально решат проблему размещения транспорта жителей.

К 2024 году в Новом Тамбове будет возведено около 370 тысяч квадратных метров жилья, построены дороги, социальные объекты, обустроены скверы.

Быстро и без пробок

Для стремительно прирастающего Нового Тамбова транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов. Его областные власти активно решают. В настоящее время реализуется проект по строительству дополнительной дороги, которая соединит север и центр города Тамбова. Это работа была начата еще в 2017 году. Тогда была построена дорога по улице Запрудная. Сейчас ведутся работы по соединению улицы Запрудная с улицей Советская и Бульваром Энтузиастов.

- Данный проект был задуман уже давно, потому что Тамбову нужны новые транспортные развязки. На строительство новой транспортной артерии, которая соединит северный и центральный микрорайоны Тамбова, понадобится 1,1 миллиарда рублей, - отметил Эдуард Никулин.

В этом году будет выполнен первый этап работ. В следующем году работы продолжатся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по государственной программе «Стимулирование развития жилищного строительства». Объем финансирования двух этапов составит 650 миллионов рублей.

После открытия новой дороги заметно сократятся пробки, в которых утром и вечером стоят жители Нового Тамбова, уезжая на работу в центр и возвращаясь домой.

В новых микрорайонах - просторные дворы.

Развитие продолжится

- К 2024 году Тамбовская область должна ввести 6,3 миллиона квадратных метров жилья. В основном - за счет индивидуальной застройки. Однако в регионе активно развивается и индустриальное жилищное строительство, - подчеркнул Эдуард Никулин.

По поручению губернатора Александра Никитина управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области разработало дорожную карту, предусматривающую развитие индустриального жилья в Тамбовской области. В нее вошли территории на 172 и 50 гектаров, прилегающие к микрорайону «Телецентр». Первый участок находится на границе Тамбова и села Донское. Здесь до 2024 года должны быть построены около 80 объектов, из которых 52 — жилые дома. Также в этом районе планируется построить современную школу по аналогии с уже созданной «Школой Сколково-Тамбов», два детских сада, поликлинику, ветеринарную станцию, ряд крупных торговых центров и подземные парковки.

В общей сложности, к 2024 году в Новом Тамбове будет возведено около 370 тысяч квадратных метров жилья, построены дороги, социальные объекты, обустроены скверы. И даже отведено место под большой стадион.

Ирина Смолина в микрорайоне «Телецентр» живет больше года.

- Нас многие отговаривали сюда переезжать. Наш дом тогда, по сути дела, стоял в чистом поле. Но мы переехали и очень довольны. А многие наши друзья нам по-настоящему завидуют, - говорит тамбовчанка.

Дочку молодая семья водит в детский сад «Волшебная страна». Их новый дом оборудован крышной котельной – в квартире всегда тепло. А в просторном дворе установлена современная детская игровая площадка. У каждого подъезда имеются резные лавочки, разбиты клумбы цветов. В шаговой доступности есть все необходимые магазины. А скоро появится и своя школа.

- В нашем микрорайоне все продумано: широкие дороги, хорошие дворы. Мы очень рады, что живём именно в таком, новом, Тамбове, - признается Ирина Смолина.

Глава администрации области Александр Никитин:

- Новые микрорайоны должны быть безопасными для детей, интересными для молодежи, комфортными для людей среднего и старшего поколения. Чтобы все здесь чувствовали себя уютно.

К слову

Новый Тамбов - это обобщенное понятие, которое включает в себя все строящиеся микрорайоны северной части областного центра.

Материал подготовлен в рамках грантовой поддержки информационных социально значимых проектов Тамбовской области.

Автор: Светлана Мерцалова.