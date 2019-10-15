Гуляет Тамбов – встречает Покров!

С раннего утра до позднего вечера несли тамбовчане сумки с покупками с Покровской ярмарки. Ароматный окорок, пряные приправы, болгарскую консервацию и местные деликатесы – продуктов здесь было видимо-невидимо. А торговые ряды простирались через оба яруса Набережной – от подвесного моста в парке культуры до первомайского моста.

Во время ежегодного праздника Тамбовской картошки на сковороде пожарили 180 килограмм картофеля с шампиньонами.

За своим, за фермерским

Одним из главных сюрпризов Покровской ярмарки этого года стало открытие Фермерского рынка. Молоко из Рассказовского района и клубника из Притамбовья, тушки индюшек из Токаревского района и свежие овощи, выращенные в Бондарском районе. Чего здесь только не было! За продукцией местных фермеров два дня стояла очередь. Впрочем, как и ко всем участникам Покровской ярмарки.

Не удивительно, что итоговые цифры двухдневного праздника в очередной раз побили все рекорды. Ярмарку за два дня посетили более 180 тысяч человек. Торговлю вели более 1,5 тысячи участников из 49 регионов России, пяти зарубежных стран, представители всех районов Тамбовщины.

Товарооборот IX Международной Покровской ярмарки составил 137,5 миллиона рублей и вырос почти на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. За два дня было продано 39 тонн мяса и мясных изделий, 15 тонн мяса птицы, 12 тонн колбас полукопченых и варено-копченых, 5 тонн колбас вареных и 3 тонны сосисок и сарделек. Реализовано около 20 тонн рыбы. Продано 16 тонн молока и молочной продукции, 3 тонны масла сливочного, 5 тонн сыра, 19 тысяч десятков яиц. Реализовано 28 тонн сахара, 3 тонны зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн меда и продуктов пчеловодства.

Большим спросом пользовались овощи и фрукты. За два дня было продано 47 тонн картофеля, 24 тонны капусты белокочанной, 13 тонн лука репчатого, 9 тонн моркови, 64 тонны яблок, 420 кг свежих ягод.

Уваровские Морозы праздновали на ярмарке Вишневый Новый год.

Вишневый Новый год

Каждый муниципалитет региона готовится к участию в Покровской ярмарке. Старается покорить, удивить, накормить, развеселить. По-настоящему удивил всех в этом году город Уварово. Частичку своего фестиваля Дедов Морозов уваровцы решили показать на Покровской ярмарке. Более того, отпраздновать здесь настоящий Вишневый Новый год. Так, рядом со знаменитой уваровской Чайной бабой на празднике появилась гигантская фигура Деда Мороза. А задорные деды со Снегурочками потчевали всех вишневыми угощениями.

На ярмарке уваровцы установили новый рекорд – «Самая большая торговая палатка России в виде Вишнёвого Деда Мороза». Рекорд зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Он измерил «Деда Мороза» и занес его параметры в сертификат. Высота «Самого большого Вишнёвого Деда Мороза России» составила 5 метров 54 сантиметра.

Еще одно уваровское ноу-хау - туристско-гастрономическая карта, на которой отмечены страны - гости Покровской ярмарки и, конечно же, Тамбовщина - сердце России. Япония была представлена традиционным блюдом - суши, колоритной дамой в традиционном японском кимоно, а также тортом в виде фиолетового озера, утопающего в цветущей сакуре - одно из самых ярких и посещаемых туристами мест. Когда сакура отцветает, водяная гладь озера, покрытая лепестками, становится фиолетовой.

Франция была исполнена в виде Эйфелевой башни в сочетании с сырными лакомствами. Люксембург был представлен блюдом - «Джадд мат гаардбонен» и тортом в виде крепости «Три желудя», Италия - панакотой с вишней и тортом в виде Пизанской башни. Болгария - блюдом «чушки палени с ориз» и тортом в виде «Долины роз». Россия - всевозможными соленьями, салом и тортом в виде «Тамбовской казначейши».

Выдумка уваровцев пришлась по нраву организаторам ярмарки. Не удивительно, что именно Уварово признали победителем в номинации «Лучший участник IX Международной Покровской ярмарки среди городов Тамбовской области».

Более 180 тысяч человек посетили Покровскую ярмарку.

Мичуринский сарафан

В преддверии Покровской ярмарки в интернете было организовано голосование за лучший фестиваль, проходящий на территории Тамбовской области. В течение месяца все желающие голосовали за самый удачный, на их взгляд, праздник Тамбовщины. В список вошли около тридцати фестивалей региона.

В опросе приняли участие более 23 тысяч человек. В результате победителем стал Праздник русского сарафана из Мичуринского района (5957 голосов). А главным призом - возможность презентовать свой фестиваль на Международной Покровской ярмарке.

Праздник русского сарафана проводят в середине августа в селе Изосимово под Мичуринском. На народные гулянья в исконно русских костюмах собираются сотни людей. Многие специально к празднику шьют уникальные костюмы. Поют, гуляют, веселятся – в лучших традициях Руси.

На площадке Праздника русского сарафана гости ярмарки пели песни, водили хоровод. Его кульминацией стало дефиле в народных костюмах.

- Эмоции праздника не выразить словами. Спасибо, что вы так умеете передать русскую душу, - сказал губернатор Александр Никитин, обращаясь к организаторам фестиваля.

Известный юморист Николай Лукинский связал на ярмарке шарф.

Этой ярмарки краски

Город Рассказово гостям Покровской ярмарки презентовал российский артист разговорного жанра Николай Лукинский. Он не просто шутил, дав часовой концерт на рассказовском стенде, но и вязал. В итоге получился целый шарф, который станет экспонатом Музея «Рассказовский носок».

Карусель времени на Покровской ярмарке представил Уваровский район. Кашей угощали на площадке Мордовского района. А Сосновский район воссоздал целую железнодорожную станцию «Бенкендорф-Сосновка». Здесь установили ретро-паровоз, рядом с которым охотно фотографировались все желающие. В конце XVIII века Сосновка принадлежала генерал-лейтенанту Христофору Бенкендорфу, который построил участок железной дороги. В то время Бенкендорфы содержали винокурню и мельницу, товары из Сосновки везли на продажу в Москву и Санкт-Петербург.

Но лучшим среди районов стал Тамбовский. Главный акцент был сделан на мясопереработку. Да так, что в ней поучаствовал сам губернатор, разделав свиную тушу. Здесь поставили рекорд районного масштаба - приготовили колбасу длиной 20 метров. А после того как рекорд был зафиксирован, чудо-колбасой потчевали гостей.

- Сегодня на Набережной атмосфера праздника и веселья. Все города и районы представляют свою продукцию, все стараются делать это необычно и красиво, - подчеркнул глава администрации области Александр Никитин.

Автор: Светлана Мерцалова

Праздник русского сарафана: На ярмарке презентовали праздник русского сарафана.

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Международная Покровская ярмарка в Тамбове проводится ежегодно в канун православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Она направлена на возрождение исторических, трудовых, культурных традиций и промыслов Тамбовской области, установление региональных и международных деловых контактов.

В 2017 году ярмарка получила статус «Национального события 2017» и была включена в «Национальный календарь событий».

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"