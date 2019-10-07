2019-10-07T10:14:02+03:00
Общество

Возможности в «цифре»: как идет стройка «умных» городов

От интеллектуального контроля за безопасностью на улицах города до глобальной цифровизации: вчера в Мичуринске запустили систему видеоаналитики, а завтра в Черноземье построят «умные» города
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КП сделал подборку успешных IT-кейсов Smart City.

«Умные» города, создание которых еще совсем недавно считались фантастикой, сегодня уже строятся. Понятно, что говорить о полностью цифровом пространстве для жизни пока рано, однако отдельные успешные кейсы из списка Smart City в стране уже есть. Этот опыт, если он дает результаты, в перспективе масштабируется.

Не так давно в Черноземье появилась еще одна тестовая зона «умного» проекта – администрация Мичуринска объявила о запуске системы видеоаналитики. Теперь за порядком в городе будет следить искусственный интеллект. К системе уже подключили видеокамеры, которые работают в самых оживленных частях наукограда: на площади Славы и центральной городской площади.

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«Мы реализовали решение по запросу администрации Мичуринска. В городе на тот момент уже работала сеть видеокамер, однако весь видеопоток анализировался вручную. Это долго, трудоемко и в результате не очень эффективно. Главная задача, которая стояла перед нами - автоматизировать процесс обработки данных, чтобы в итоге ускорить реагирование на нештатные ситуации и сделать город ещё безопаснее.

Для этого мы интегрировали искусственный интеллект в систему видеоконтроля. Это сервер, который мы научили не только фиксировать происходящее, но и реагировать на нештатные ситуации, оперативно передавая данные в службы безопасности. «ВидеоАналитика» обладает способностью распознавать лица и номера автомобилей, а вся эта информация, в конечном счете, поможет оперативным службам быстро ликвидировать все возможные угрозы», - комментирует Сергей Назаров, директор тамбовского регионального отделения компании «МегаФон».

Это далеко не единственный «умный» проект на службе у госсектора. Сегодня почти в каждом регионе Центрального Черноземья активно обсуждается интеграция инноваций и в транспортную систему. Особый акцент на этом сделал глава Воронежа Вадим Кстенин на встрече с бывшим тогда заместителем министра строительства и ЖКХ России Андреем Чибисом (в апреле 2019 г. он был стал временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области) с замминистром транспорта, земли, инфраструктуры и туризма Японии Фумихико Юкки:

- Первоочередным направлением для нашего города я предлагаю сделать создание «умной» транспортной сети, включающей применение передовых технологий спутниковой навигации общественного транспорта. Задача - увязать систему «умных» остановок и светофорных объектов с центром организации дорожного движения. Это в идеале даст воронежцам возможность получать полную информацию о движении транспорта, как через мобильные приложения, так и на специальных табло на остановках. Светофоры смогут анализировать трафик и регулировать движение с учетом приоритета пассажирскому транспорту.

Пробки на дорогах в час пик – бич любого крупного города. В свое время от них страдал Токио. Глобальную проблему удалось решить с помощью сети железных дорог, которые представляют собой систему скоростных и обычных магистралей, соединенных между собой интермодальными станциями. Понятно, что решение одного из передовых мегаполисов мира вряд ли станет панацеей для российских регионов. И тут отечественные разработчики предлагают «умный» подход к оценке ситуации на дорогах.

- Любое планирование начинается со сбора аналитики. Такой подход дает возможность реально оценить ситуацию в рамках конкретной проблемы. Модель жизни города с минимальной погрешностью сегодня можно создать автоматически без серьезных временных и трудозатрат. Тут главным источником разнообразной структурированной и нет информации может служить Big Data (большие данные). Сегодня в Черноземье у нас уже есть успешные кейсы использования этой платформы для планирования городской транспортной инфраструктуры. Эту задачу поможет решить геоаналитика, которая работает на базе Big Data. Обезличенные данные о перемещении групп людей собирают базовые станции. Это максимально точная информация: в какое время и где наблюдается максимальный трафик, какие маршруты наиболее популярны и т.д., - комментирует Елена Никифорова, директор по развитию цифровых проектов МегаФона.

Не менее актуальной для перехода на «цифру» является и управление городским хозяйством. Насущная проблема последних десятилетий - экономия энергоресурсов, о чем уже не раз сказали последователи экофрендли. Это реально не только на уровне конкретного человека, но и в масштабах всего города. Тут также помогут цифровые решения. В регионах Черноземья уже не раз говорили о внедрении «умного» освещения, а в некоторых регионах уже есть успешные кейсы. В Брянске, к примеру, уже работают фонари на M2M/IoT-платформе МегаФона, которые способны дистанционно регулировать включение и выключение света, а также подстраивать его интенсивность под внешние условия.

Интернет вещей также применим в ЖКХ. В одном из жилых комплексов Иннополиса (Татарстан) работают «умные» счетчики. Они автоматически собирают информацию о потреблении энергоресурсов и отправляют ее в управляющие компании. Таким образом, отпадает необходимость в ручном сборе информации, а также обеспечивается экономия средств.

Понятно, что описанные выше проекты – это только примеры успешной интеграции IT-решений в управление городским хозяйством. Переход на цифровые платформы пока только осуществляется и требует времени. Федеральная программа по созданию «умных» городов в России, в дорожной карте которой - ряд городов Центрального Черноземья, ставит дедлайн – 2025 г. Но уже сейчас мы видим, как меняется подход к управлению регионами. Впереди – тотальная цифровизация, как тренд сегодняшнего дня.

Татьяна Юрьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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