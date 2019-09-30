«Настоящий учитель – это состояние души!»

Здесь школьники получают не только качественные знания, но и вместе со своими педагогами, которые совсем скоро отметят профессиональный праздник, вовлечены в интересную внешкольную работу.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»: неиссякаема на таланты, инновации, творчество.

Главным в учебном учреждении является работа на результат МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» – одна из старейших общеобразовательных организаций города Мичуринска – была открыта в 1936 году. Все годы своего существования первая школа, подобно живому организму, находится в динамичном развитии, она по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, инновации, творчество.

Сегодня в школе и двух ее структурных подразделениях обучаются 1446 обучающихся, трудятся 130 педагогов. Кадровый потенциал образовательной организации характеризуется высоким профессиональным уровнем. Слово «результат» является ключевым в работе педагогического коллектива на протяжении многих лет и, как эстафетная палочка, передается от наставников к молодым педагогам.

Школу возглавляет Шишкина Татьяна Викторовна, Почетный работник общего образования РФ, специалист, который в быстроменяющихся условиях современной образовательной ситуации грамотно анализирует внутренние возможности школы, своевременно находит эффективные пути решения актуальных проблем, четко определяет стратегию развития.

В 2017/2018 учебном году школа стала победителем областного конкурса «Методическая служба: новый формат», а в 2018/2019 учебном году вошла в число ОО, участвующих в реализации Межрегионального проекта «Мост дружбы» с Республикой Тыва.

В мае 2019 года завершился этап апробации ФГОС среднего общего образования, новые образовательные стандарты успешно реализуются на всех уровнях образования: в рейтинговой таблице результативности деятельности образовательных организаций Тамбовской области в 2019 году школа занимает лидирующие позиции по результатам участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников и результатам ОГЭ и ЕГЭ.

- В целях построения эффективной системы работы с одаренными детьми в СОШ №1 разработана и реализуется целевая программа «Интеллект», - рассказывает директор школы Татьяна Шишкина. - В 2019 году данная программа отмечена Дипломом Победителя муниципального конкурса программ образовательных организаций по работе с одаренными детьми «Smart-сфера» («Умная сфера»). В 2018/2019 учебном году блестящие победы одержали обучающиеся школы в значимых региональных и всероссийских творческих и исследовательских конкурсах: Всероссийский конкурс сочинений (г. Москва), Всероссийская спортивно-образовательная игра «Защитники, вперед!» (г. Туапсе), Всероссийский конкурс «Мои инновации» (г. Москва), Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы» (г. Тамбов), Региональный конкурс исследовательских работ «Ученые будущего» (г. Тамбов), Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) (г. Тамбов).

Школа №1 г. Мичуринска – чудесный мир детства, знаний, счастья, творчества, успеха; мир, где созданы максимальные условия для ведения учебно-воспитательного процесса. Сохранить традиции школы, ее особенности и неповторимое «лицо», отвечать самым высоким требованиям времени – основная задача педагогического коллектива МБОУ СОШ №1 г. Мичуринска.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»: «Гордимся своими выпускниками!»

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МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова г. Мичуринска – старейшее образовательное учреждение города. Оно было открыто 25 сентября (по н. стилю 10 октября) 1897года как женская прогимназии. В первые годы в этом же помещении размещалось Козловское коммерческое училище.

В августе 1914 года с началом Первой Мировой войны в здании гимназии размещался военный госпиталь, затем после Октября 1917 года – в период гражданской войны – Штаб Южного фронта. В октябре 1919 г. в здании Козловской гимназии организована фабрично – заводская семилетка. В 1933 г. школа была преобразована в десятилетку и получила название ФЗД № 3 . 2 ноября 1936 г. школа была реорганизована в Мичуринскую среднюю транспортную школу №50. С началом Великой Отечественной войны в школе вновь был размещен госпиталь. В 1961 году получает свое нынешнее название – средняя школа № 18.

В 1928-1930 гг. в школе работал лауреат Нобелевской премии по физике Черенков П.А.

Школа гордится своими выпускниками – Героями Советского Союза: Э.Д.Потаповым, имя которого носит, контр-адмиралом С.Н.Котовым и полным кавалером орденов славы А.Д.Поповым.

- Сегодня МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова – это образовательное учреждение, визитной карточкой которого является не только интересная история, но и качество знаний учащихся: она занимает лидирующие позиции в городе по результатам ЕГЭ. Выпускники школы поступают в престижные ВУЗы страны, - говорит директор МБОУ «СОШ №18 города Мичуринска» Ирина Тимошкина. - На старшей ступени образования школа реализует обучение по нескольким профилям: медицинский, социально-экономический, физико-математический, информационно-технологический. Предпрофильная подготовка начинается с 9 класса. Основная цель предпрофильного обучения в 9-ых классах - заранее помочь школьникам определиться с выбором будущего профиля обучения.

На базе школы открыты классы типа «школа-вуз» медицинского профиля. В 2016 году школа заключила договор о сотрудничестве с медицинским институтом ТГУ им.Г.Р.Державина. Теперь в классах медицинского профиля преподавателями вуза читаются дополнительные курсы. Старшеклассники проходят практику на базе данного вуза, организуются выездные Школы в центр «Галдым» при университете. В МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова созданы оптимальные условия для раскрытия способностей учащихся, способствующие успешной социализации ее выпускников!

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»: «Не дайте память до конца разрушить. Жизнь не вернуть, верните имена!»

В мичуринской школе №7 ребята, совместно с учениками из немецкого города Мунстер вот уже много лет занимаются поисковой работой

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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» города Мичуринска, директором которой является Елена Рыбальченко, только на первый взгляд обычное провинциальное учебное учреждение. На самом деле здесь благодаря неравнодушию и увлеченности педагогов, а также учеников, занимаются благородной и до сих пор нужной работой: «возвращают» жителям Тамбовщины их родственников, которые погибли в Великую Отечественную войны.

- Наше сотрудничество с педагогами и учениками школы из города Мунстер началось около 20 лет назад, - рассказывает Елена Рыбальченко. – Сначала это был образовательный обмен, а вот уже как 9 лет мы совместно работаем над проектом «Мы пишем ваши имена», направленным на увековечение памяти советских солдат. Этот проект проводится по решению правительства Нижней Саксонии для немецких школ.

Благодаря совместно работе немецких и мичуринских школьников, на сегодняшний день удалось установить имена 347 тамбовчан, которые погибли в западной Германии и похоронены на кладбище Хёрстен лагеря Берген-Бельзен, где покоятся около 50 тысяч советских солдат. Год назад наши партнеры предложили нам работать по судьбам погибших тамбовчан лагеря Витцендорф.В братских могилах этого лагеря покоится прах 16 000 советских военнопленных,в т.ч. 175 наших земляков. Многие из них до сих пор официально числятся пропавшими без вести, и родственники даже не знают, где покоятся их предки. Поэтому главной своей задачей юные мичуринские поисковики отряда» Надежда» считают рассказать потомкам погибших воинов об их судьбе ,а немецкие школьники «пишут» их имена на табличках и увековечивают на кладбищах лагерей.

- Найти родных погибших солдат бывает очень непросто, - говорит Елена Ивановна. – Многое изменилось, люди переезжают, поэтому педагоги и сами ребята очень рады, когда наши поиски заканчиваются успешно. Когда это случается, мы организуем вечера памяти «Нам целый век еще с войны встречать их», на которых вручаем родственникам папки с информацией о концлагере, фотографии, карточки и документы на военнопленных, а также землю с кладбища Берген-Бельзен и Витцендорф, где они похоронены.

Такие мероприятия в разное время прошли в городах Рассказово, Моршанск, Жердевка, Мичуринск, Сампурском, Мичуринском, Староюрьевском и других районах. Поисковое движение, по мнению директора школы, живет и развивается благодаря ребятам и педагогам, которые по- настоящему увлечены этой работой. Число кураторов поискового отряда (а это педагоги школы) растет с каждым годом. Эта работа не входит в их должностные обязанности учителей, это исполнение долга перед теми, благодаря кому мы живем сегодня под мирным небом. Имена моих коллег, которые стали настоящими поисковиками,очень хочется назвать.Это Ралдугина Н.И.,Смольянинова Н.В.,Духанин В.А.,Тимкин А.В.,Морозов Ю.А.,Попов О.А.,Воропаев В.О. и др.

- Я считаю, что настоящий учитель – это состояние души, - считает Елена Рыбальченко. - Независимо от того, молод он, или в возрасте, главное, чтобы душа хотела творчества, чтобы она обогащалась всем тем, что дает нам наш удивительный мир – школа, и вела вперед к новым свершениям и открытиям ради наших детей и будущего великой страны России!

Автор: Татьяна Юрьева