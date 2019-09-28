2019-09-28T07:43:33+03:00
Общество

Более полувека в поселке Строитель Тамбовского района ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» осуществляет подготовку рабочих кадров

Изначально здесь обучали только строителей, «многопрофильным» образовательное учреждение стало в 2007 году
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Со временем перечень направлений подготовки расширялся и на сегодняшний день колледж выпускает рабочих и специалистов для строительной отрасли, автомобильного транспорта, общественного питания и сферы предоставления услуг населению.

2 октября все профессионалы России будут отмечать День профтехобразования. Еще в далеком 1940 году образовалась эта мощная система подготовки квалифицированных рабочих кадров. За прошедшие годы профтехобразование России сделало для страны очень много, в этом заслуга его неоценима.

В этой заслуге есть доля нашего учебного заведения: коллектива мастеров производственного обучения, преподавателей. Слаженный и грамотный педагогический коллектив нашего учебного заведения стремится, чтобы выпускники колледжа, благодаря полученной профессии, сумели найти себе применение своим знаниям и способностям на рынке труда.

Сколько сил, энергии они тратят ежедневно и ежечастно для обучения и воспитания студенческой молодежи. Результат их труда порой виден не сразу, но он, несомненно, значим и осязаем. Каждый мастер, каждый преподаватель вкладывает частицу своей души в каждого студента, заботится, чтобы каждый из них стал замечательным специалистом, высококлассным профессионалом и просто хорошим человеком.

Дорогие коллеги! Пусть никогда не иссякнут доброта и мудрость в Ваших сердцах, не погаснет огонь искренней преданности своему делу! Доброго Вам здоровья и благополучия, терпения и оптимизма!

ИСТОЧНИК KP.RU

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