Фотоконкурс. Поздравь воспитателя – выиграй приз!

Дороги читатели! Мы объявляем о старте фотоконкурса детского рисунка и поделок, приуроченного к Дню воспитателя. Поздравить своих любимых педагогов можно, разместив фотографии творческих работ ваших малышей на сайте www.kp.ru. Конкурс проводится с 19 сентября по 19 октября этого года.

По итогам творческого состязания мы определим победителей, которые получат подарки. Организаторами и основными спонсорами являются Тамбовский государственный театр кукол, ИП Казанков В.В. ( "Ржаксинский лимонад"), музей истории шоколада ОАО "Кондитерская фирма "ТАКФ". Воспитатель, в адрес которого прозвучат самые искренние и душевные поздравления, получит букет цветов от флористического салона "Мята" и торт от Венской кондитерской.

Условия конкурса:

1. Конкурс — соревнование между физическими лицами зарегистрированных в социальных сетях ВКонтакте, Фэйсбук, Инстаграм, Одноклассники. Конкурс проводится на сайте «Комсомольская правда в Тамбове» – https://www.tambov.kp.ru, в сроки, указанные в п.2 настоящих Правил (далее — Конкурс). Конкурс не является лотереей или азартной игрой. 2. Конкурс проводится в срок с 19 сентября 2019 года по 19 октября 2019 года. 2.1. Результаты конкурса подводятся 20 сентября 2019 года в 12.00. 3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, проживающие в Тамбове и Тамбовской области. 4. Задание Конкурса: Участникам, выполнившим условия п.1, п.2 и п.3 настоящих Правил, предлагается выложить свою фотографию в специальный раздел сайта. 5. Определение Победителей. В сроки, указанные в п. 2.1. Правил, Организатор определяет победителей с учетом соблюдения требований, указанных в п. 4 настоящих правил. Победителем признается физическое лицо, которое собрало наибольшее число «лайков» под своей фотографией. Итоги Конкурса и имена Победителей публикуются на Странице в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. Организатор уведомляет Участников Конкурса о присуждении им Приза путем публикации соответствующего информационного сообщения на сайте. По итогам конкурса выявляется 2 победителя. 6. Призовой фонд Конкурса (далее — Приз): три сладких подарка и посещение музея шоколада, 3 билета на спектакль в кукольный театр. Воспитатель победителя получает торт от Венской кондитерской и букет цветов от студии цветов МЯТА.

7. Вручение Приза осуществляется в редакции «КП» (г. Тамбов, ул. Державинская, 17 оф. 24).

7.2. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости вручаемого Приза не производится. 7.3. В случае отказа Победителя Конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования Приза от Организатора Конкурса. 7.4. С момента получения Приза Участник Конкурса несет риски его случайной утери или порчи. 8. Иные положения: 8.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются. 8.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению. 8.3. Факт участия в Конкурсе означает, что Участники Конкурса дают согласие на обработку их персональных данных Организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им Призов. 8.4.Участвуя в Конкурсе, Участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и

распространяться Организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от Участников дополнительного разрешения. 8.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на Конкурс, являются достоверными. 8.6. Организатор обязуется: 8.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном Правилами. 8.6.2. Выдать Призы Участникам, признанным победителями Конкурса. 8.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Приза Победителю в случае нарушения Участником Конкурса положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 8.8. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.