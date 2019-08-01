Скрининг против канцерофобии

В тамбовский онкологический диспансер в последние годы приезжают медики из разных регионов страны, чтобы перенять опыт организации работы с населением по выявлению и лечению рака шейки матки. Минздрав России отмечает, что на Тамбовщине достигли наибольшего охвата женского населения скрининговыми исследованиями по поводу данного вида онкологии, а уровень смертности сравним с европейским, где профилактические методики действуют с 80-х годов прошлого века (4 случая на 100 тысяч женского населения).

Методика проведения скрининга и лаборатория для исследования материалов появились в 2011 году, когда реализовывался национальный проект по здравоохранению. Тамбовская область относится к 40% регионов Российской Федерации, где это исследование проводится и сегодня им охвачено 80 процентов тамбовчанок. В основном — за счет профилактических мероприятий, в том числе диспансеризации. Нечасто женщины по собственной инициативе идут к врачу, чтобы просто проверить свое здоровье, хотя это доступно совершенно бесплатно. А если профилактический осмотр организован работодателем или по профсоюзной линии, то почему бы не воспользоваться.

- Новая высокотехнологичная методика, — жидкостная цитология — более чистая и чувствительная, - поясняет заведующая лабораторией онкодиспансера Елена Ежова. - Материал забирают щеточкой, затем погружают ее в герметичную пробирку-контейнер с раствором и отправляют в лабораторию. Раствор, в котором находятся все клетки со щеточки, загружается в аппарат для обработки, после чего материал наносится на стекло тонким равномерным слоем и окрашивается перед тем, как его исследует врач-цитолог. Исследование проводится роботом, без участия человеческих рук. Мы видим результат на экране компьютера. Все отобранные клетки оцениваются на возможность злокачественной трансформации. Этот раствор можно использовать и для анализа на вирус папилломы человека.

Лаборатория работает в две смены. За день исследуется 600 проб, которые поставляются со всех медицинских организаций области. Онкология на ранней стадии хорошо поддается лечению. А когда появляются симптомы, такие как снижение веса, отсутствие аппетита, усталость, кровотечения, то это уже последние стадии заболевания, когда речь идет скорее не об излечении, а о продлении жизни.

Скрининг рака шейки матки у нас в стране охватывает женщин старше 30 лет.

Врач-рентгенолог Ольга Колобовникова проводит исследование женщины перед операцией.

Спасительные методики

- Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нам удалось приобрести дорогостоящий датчик для диагностирования при операциях на молочной железе. Это позволяет проводить более щадящие операции - без удаления лимфатических узлов, - рассказал заместитель главного врача онкодиспансера Андрей Иванников.

Рак молочной железы занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний у женщин, в том числе в Тамбовской области. Поэтому столь важно остановить болезнь на ранней стадии. Больницы ежегодно оснащаются не только стационарными, но и передвижными маммографами.

Перед проведением операции женщин исследуют на наличие метастазов в лимфосистеме с помощью меченых радиоизотопов. Меченый лимфоузел удаляется и передаётся на срочное гистологическое исследование. Если нет признаков поражения метастазами, то лимфоузлы оставляют. Это позволяет женщине в дальнейшем избежать различных осложнений в виде отека руки, ее болезненности, снижения подвижности.

- Ежегодно по поводу рака молочной железы мы оперируем 500-550 женщин. С использованием новой методики уже проведено несколько операций. В 70 процентах случаев лимфоузлы оказались без метастазов, их не пришлось удалять, что очень важно для наших пациентов, - говорит заведующий первым онкологическим отделением областного онкодиспансера Сергей Барсуков.

Эта же методика может применяться при лечении меланомы. Ее внедрением сейчас и занимаются тамбовские онкологи.

Еще одна новая методика, которая появилась на вооружении тамбовских онкологов - скрининг колоректального рака. Для пациента это совсем несложная процедура, которую можно сделать во время профосмотра. А по результатам врач может назначить более глубокое исследование — колоноскопию.

- Мы инициируем включение этой процедуры в систему бесплатных медицинских услуг для людей, имеющих полисы обязательного медицинского страхования. Так же, как бесплатным сегодня является скрининг рака шейки матки. Это недешевые процедуры, но неоходимо их сделать доступными для всего населения, - сказал Андрей Иванников.

Технологии, кадры, профилактика

Онкология — это такая сфера медицины, где технологии развиваются быстро. В нацпроекте "Здравоохранение" борьбе с онкологическими заболеваниями отводится большое внимание. Государство поставило задачу к 2024 году снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек, причём для Тамбовской области этот показатель ещё ниже – 169,9. И во многом результат зависит от охвата населения профилактическими медосмотрами, уровень которых должен увеличиться с 40 до 70 процентов.

- Нацпроектом предусмотрено внедрение инновационных технологий, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в медицине. Все это будет способствовать повышению качества и доступности онкологической помощи. Как отметила Министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова, изменится сама модель помощи: в ее центре - индивидуальный подход к каждому пациенту. При этом главным будет доклиническое выявление заболеваний и комплекс профилактических мер. Успех зависит от слаженной работы на всех уровнях: исполнительной власти, науки, медицины, смежных отраслей. Свою просветительскую миссию здесь должны исполнить и журналисты — считает начальник управления здравоохранения области Марина Лапочкина.

Генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн: «Любая профилактика эффективней, чем само лечение. Научить людей правильно питаться, не валяться часами на солнце, бросить курить и не злоупотреблять алкоголем проще, чем вылечить ту же меланому - рак кожи, очень агрессивное и опасное заболевание, которое очень трудно поддается лечению. Другой пример: курящие люди в 30 раз чаще страдают от рака, чем некурящие».

Специалисты рекомендуют проводить скрининговое обследование:

•Рак груди – от 40 до 75 лет каждые 2 года;

•Рак толстой кишки – от 40 до 64 лет 1 раз в 2 года, старше 65 – 1 раз в год;

•Рак шейки матки – от 18 до 64 лет 1 раз в 3 года;

•Рак предстательной железы – в 45, 50, 55, 60, 64 года.

Но если человек входит в группу риска, то он может проходить скрининг раньше данного возрастного порога или чаще.

Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области