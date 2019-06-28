Провериться на сифилис лишним не будет

В 19 веке число больных сифилисом на Тамбовщине исчислялось десятками и даже сотнями тысяч. За годы «земской медицины» решить проблему «венеризма» (так тогда называли венерические болезни) не удалось, несмотря на то, что в этот период были открыты первые койки в стационарах для лечения больных сифилисом. Это связано как с отсутствием эффективных препаратов для лечения болезни так и с далеко неполным охватом больных этим лечением и, главное, с отсутствием профилактики сифилиса.

Серьезную борьбу с этим заболеванием начали только после революции 1917 года с организацией в 1918 году Наркомздрава с акцией борьбы с венерическими заболеваниями. 1 декабря 1922 года в городе Тамбове был организован первый венерический диспансер, первоочередной задачей которого была борьба с венерическими болезнями: сифилисом и гонореей. Первым главным врачом диспансера и его бессменным руководителем в течение 40 лет был Леонид Федорович Бурнштейн.

С тех пор ситуация конечно же поменялась. Широкая санитарно-просветительская работа, эффективная антибиотикотерапия, санитарно-гигиенические мероприятия. Но есть и ряд проблем: высокая трудовая миграция населения, ведение аморального образа жизни (пьянство, алкоголизм, наркомания, беспорядочные половые связи), отсутствием критической оценки состояния своего здоровья, местами и самолечение, отсутствие субъективных ощущений, даже при яркой клинике данного заболевания. Отсюда, как правило, поздняя обращаемость.

Социальная значимость инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), определяется их отрицательным влиянием на социально-экономическое развитие страны, человеческий потенциал, на организм человека в целом, прежде всего - на репродуктивное здоровье. Заболеваемость ИППП в Тамбовской области в 2018 году оставалась на невысоком уровне.

- Так, заболеваемость всеми формами сифилиса в 2018 году в Тамбовской области составила 4,7 на 100 тыс. населения - 49 случаев, что на 37,2% или в 1,6 раза ниже аналогичного показателя предыдущего года (78 случаев и 7,5 на 100 тыс. нас.), и в 1,4 раза ниже, чем в 2016 году (68 случаев сифилиса и 6,5 на 100 тыс. нас). В 2017 году по ЦФО показатель выше, чем в Тамбовской области в 3 раза, по РФ – в 2,5 раза. В 2018 году - по РФ выше в 3,6 раза, что вызывает огромное беспокойство, учитывая изменившуюся структуру заболеваемости сифилисом (резкий рост сифилиса поздних и скрытых форм, увеличением малосимптомных, асимптомных, атипичных), - поясняет главный нештатный

специалист-эксперт управления здравоохранения Тамбовской области, главный врач ГБУЗ ТОКВКД Вера Шустова. - Стойкая положительная тенденция к снижению заболеваемости на протяжении 2013-2017 гг. наблюдается в г. Тамбове, г. Уварово, г. Рассказово и г. Кирсанове. Неоднозначна ситуация в г. Мичуринске и Мичуринском районе, учитывая численность населения данного муниципального образования, наличие крупной узловой железнодорожной станции, высокую миграцию населения. Настораживают и «территории свободные от сифилиса» - Пичаевский, Уметский районы, а так же за последние годы Мордовский, Петровский, Староюрьевский и Токаревский районы.

Ухудшение ситуации, по данным специалистов, наблюдается в Бондарском, Рассказовском, Моршанском и Инжавинском районах (27,7; 24,0; 23,7 и 20,6 на 100 тысяч населения), превышая показатель Тамбовской области в 5,1 – 4,4 раза.

Из 49 случаев сифилиса, зарегистрированных в 2018 году – 3 случая у граждан СНГ, оформляющих разрешение на работу. Заболеваемость сифилисом среди мигрантов составила 39,3 на 100 тыс. соответствующего населения, что в 8,4 раза превышает заболеваемость среди населения Тамбовской области.

Следует отметить, что 85,7% из всех зарегистрированных, выявлены случайно при прохождении обследований для дальнейшего оперативного лечения или госпитализации.

. По данным специалистов, наибольший процент заболевших в Тамбовской области составляют люди 40 лет и старше (40,1% от общей заболеваемости), соотношение мужчин и женщин в данной категории 1:6, что почти на уровне группы 18-29 лет (38,8% от общей заболеваемости), соотношение мужчин и женщин 1:1.

Особую опасность представляет сифилис у беременных женщин. Однако, его своевременное выявление позволяет сократить число врожденного сифилиса и свести его на нет. Удельный вес случаев сифилиса у беременных - 1 случай к общему числу заболевших в 2018 г. составил 2%, (в 2017г. - 4 случая (5,1%), в 2016г. – 6 случаев (8,8%). Заболевшая женщина получила специфическое и профилактическое лечение.

В прошлом году случаев заболеваний врожденным сифилисом не зарегистрировано. Среди детей и подростков до 17 лет этого заболевших также не было. Но медики предупреждают – болезнь не дремлет.

- В связи хочется отметить важность введения скрининговых методов обследования на сифилис, проводимых в государственной лечебной сети, - продолжает Вера Николаевна. -

Основная задача на данном этапе – не только и не сколько предупредить рост заболеваемости сифилисом посредством санитарно-просветительской работы, сколько выявить все случаи этого заболевания на территории Тамбовской области, провести полноценное специфическое лечение, провести полное тщательное санитарно-эпидемиологическое расследование каждого случая для предотвращение серьезной эпидемиологической ситуации по заболеваемости сифилисом в ближайшие годы, тем самым сократить финансовые и трудовые потери, связанные с данной ситуацией. Хочется призвать всех жителей нашей области пройти обследование на данную патологию в нашем диспансере и его филиалах, расположенных в г. Мичуринске и г. Моршанске.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Тамбовский областной кожно - венерологический клинический диспансер» Косметологический кабинет г.Тамбов, ул.Рылеева,82

У нас ведут приём врачи с большим опытом работы, высоким уровнем образования и ответственности за результат. В центре предоставляется широкий перечень медицинских услуг. Ключевые направления деятельности центра:

- дерматология (диагностика и удаление паппилом, бородавок, фибром, моллюсков, милиумов, расширенных сосудов кожи; лечение проблемной кожи, акне, вирусной и грибковой патологии);

- косметология:

Инъекционная (бутулинотерапия, биоревитализация, контурная пластика лица филлерами на основе гиалуроновой кислоты, мезотерапия, нитевой лифтинг);

Эстетическая (пилинги, механическая, ультразвуковая чистка, уходовые процедуры, массаж лица).

- обследование и лечение заболеваний передающихся половым путём;

- выдача медицинских справок о состоянии здоровья в санаторий, бассейн и т.д.

Приём ведут врачи – косметологи:

Румянцева Светлана Михайловна. Первая квалификационная категория по специальности «Дерматовенерология». Сертификат по специальности «Косметология» 1177040015168 от 07.05.2019г.

Зимаева Елена Анатольевна. Первая квалификационная категория по специальности «Дерматовенегология». Сертификат по специальности «Косметология» 0177240577150 от 07.10.2016г.