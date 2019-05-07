2019-05-06T17:36:31+03:00
Общество

Теплопункт раздора

О чем «Квадра» и мэрия спорили в суде целых 15 лет и почему процесс завершился в пользу теплоэнергетиков
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Тепловой пункт (фото из архива)Тепловой пункт (фото из архива)
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Свершилось. Самое затяжное дело в сфере арбитражного судопроизводства по рейтингу юристов портала pravo.ru – наконец-то завершено. Спор между тамбовским филиалом ПАО «Квадра» и администрацией города стал лидером среди самых длительных гражданских разбирательств. Он продолжался 5779 дней (порядка 15 лет). Как так вышло и что послужило «яблоком раздора»?

Все началось с того, что в далеком 2003 году предшественник компании «Квадра» - АО «Тамбовэнерго» в судебном порядке получило право на владение помещением и оборудованием теплопункта №87 по адресу Мичуринской,203.

Оно же и послужило поводом спора.

«Компания «Квадра» через суд пыталась выдворить из здания ЦТП управляющую компанию «Жилтехсервис», которая самовольно заняла одно из помещений нашего теплопункта», - поясняют энергетики. - В ходе судебного разбирательства выяснилось, что управляющая организация имеет договор аренды этого помещения, заключенный с администрацией города».

В «Квадре» поясняют: виной всему - ошибка в адресах: тепловой пункт в компании зарегистрирован по адресу Мичуринская, 203, а «Жилтехсервис» арендовал помещение по улице Чичерина, 52а. Но помещение ведь то же самое!

В итоге к судебному разбирательству привлекают мэрию, сначала в качестве третьего лица, а потом – как соответчика по делу. Администрация Тамбова, в свою очередь, решает обжаловать решение суда от 2003 (!) года, которым право собственности на спорное помещение признано за предшественником «Квадры». Суд первой инстанции в этом споре встал на сторону города. Это решение «Квадра» оспорила в Арбитражном суде Центрального округа. В результате дело направили на новое рассмотрение. Буквально на днях, при повторном разбирательстве суд апелляционной инстанции отменил предыдущее решение, вынесенное ранее в пользу горадминистрации.

Тепловой пункт №87 признали собственностью «Квадры». Но утверждать, что продолжения у этого резонансно длинного дела не будет, пока рано. У администрации остается право обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

Автор Татьяна Юрьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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