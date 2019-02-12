«Газовые сети требуют контроля»

Специалисты ООО «Безопасные Сети» обслуживают внутридомовое газовое оборудование почти 1,5 тысячи многоквартирных домов областного центра, цель работы – выполнение технического обслуживания и как следствие предотвращение нештатных ситуаций с данным газовым оборудованием

В последние несколько месяцев Россию снова потрясли ЧП связанные с использованием природного газа в быту газом, которые произошли в разных городах нашей страны. Накануне нового года взрыв произошел в Магнитогорске, в результате обрушилась целая секция десятиэтажного жилого дома. В результате погибли 39 человек. Позже, оценив ущерб, местные власти приняли решение снести сразу два подъезда, пострадавших от взрыва. Спустя две недели трагедия повторилась в городе Шахты Ростовской области. Здесь при взрыве газа погибли 5 человек...

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Газ не прощает беспечности

К сожалению, при беспечном отношении к газовому оборудованию, от подобных трагедий не застрахован никто. И не стоит думать, что несчастье случается где-то далеко, за сотни или тысячи километров от нас. Далеко ходить за примерами не нужно, похожие ЧП, к счастью без человеческих жертв, случаются и в нашем регионе. Один из последних случаев произошел в областном центре вечером 7 января в доме на улице Володарского, 6. Накануне Рождества житель пятого этажа затеял ремонт. Мужчина срезал газовый стояк и заткнул трубу тканью. Но, спустя некоторое время газ проник в помещение, а когда его концентрация увеличилась, произошел хлопок, спровоцировавший пожар.

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Жильцов дома тогда срочно эвакуировали, а на место прибыли все оперативные службы города, в том числе и представителями ООО «Безопасные Сети», которые после ликвидации пожара, смогли приступить к осмотру всех участков обслуживаемого газового оборудования как в непосредственном очаге возгорания, так и во всём подъезде пострадавшего дома на предмет возможных дефектов газовых сетей и утечек газа. На следующий день специалисты компании смогли восстановить газоснабжение на трёх стояках первого подъезда, а позже и во всем доме.

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Мы часто сталкиваемся со случаями, когда собственники жилья самостоятельно или с привлечением неквалифицированных рабочих, устанавливают и меняют газовые приборы, нарушают устройство дымоходов в домах, - рассказывает Владислав Сорокин. - Хотелось бы напомнить, что экономия в размере нескольких сотен рублей в данном случае может обернуться очень большой бедой. В итоге ликвидацией последствий такого «ремонта» вынуждены заниматься специалисты, которых можно было привлечь сразу.

К сожалению, нормальная жизнь в подъезде дома, который пострадал от взрыва газа не восстановлена до сих пор, здание еще и серьезно залили во время тушения пожара, а по несущим стенам здесь пошли трещины. Пригодны ли квартиры для дальнейшего проживания, сейчас выясняют эксперты.

После всех этих событий в Тамбовской области инициировали проверку газового оборудования в жилых домах. Особое внимание уделят гражданам из групп риска – ведущим асоциальный образ жизни, малоимущим, одиноким людям пожилого возраста. Завершится «инспекция» к 15 февраля и лишь после этого будут подведены ее итоги.

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Проблемные дома обследуют ежеквартально

Специалисты ООО «Безопасные сети» - это те люди, которые обслуживают в том числе внутридомовое газовое оборудование в ежедневном, плановом режиме, не дожидаясь чрезвычайных происшествий. Они очень хорошо знают, что из себя представляют наши газопроводы и советуют жителям не оставлять их без внимания. Это может очень дорого обойтись...

На обслуживании нашей организации сейчас находятся 1463 многоквартирных дома, - говорит Владислав Викторович. - С управляющими компаниями, в ведении которых находятся эти дома, заключены соответствующие договоры.

В обслуживаемых ООО «Безопасные сети» домах в прошлом году провели тщательное обследование внутридомового газового оборудования. Помимо этого в плановом режиме осуществляется его текущее обслуживание, которое позволяет своевременно отреагировать на утечку газа и вовремя ее устранить, а также в короткие сроки провести мелкий ремонт.

Впрочем, в ряде случаев внутридомовым системам газоснабжения требуется более серьезное вмешательство.

Наш опыт работы показывает, что проблемы с состоянием сетей в многоквартирных домах существуют, поэтому газовопроводам в ряде случаев требуется более серьезный ремонт. Мы сталкивались с ситуациями, когда для нормального дальнейшего функционирования газопровода, приходилось вырезать целые участки сетей и менять их на новые, - говорит Владислав Сорокин. - После проведения таких работ сети могут прослужить еще долгие годы.

Особое беспокойство специалистов вызывают газопроводы, расположенные в домах, которые раньше имели статус общежитий. Здесь ситуация требует постоянного контроля, который и обеспечивают сотрудники «Безопасных сетей».

По закону, обследование внутридомовых газовых сетей должно проводится один раз в год, - объясняет Владислав Викторович. - Но проблемные, на наш взгляд, объекты, стараемся проверять гораздо чаще - ежеквартально.

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Газовые сети — в программу капремонта

Стоит отметить, что газовые трубы тоже имеют тенденцию изнашиваться. Газ, конечно, не такой «травматичный», изнашивает трубы как вода, которая под давлением поступает в системы отопления и водоснабжения, но все же внешние воздействия и он со временем приводият как к старению металла так и к корозии. Замена газопровода или даже отдельных его частей обходится жителям очень дорого и поэтому люди, в ущерб собственной безопасности, не видят острой «необходимости» в проведении таких работ. При этом аварии на водопроводе или системе отопления, как правило не приводят к серьезным последствиям, которые может вызвать взрыв бытового газа. При этом игнорировать ситуацию у жителей попросту не получится — в случае реальной опасности газ попросту перекроют. Выходом из этого положения, по мнению специалистов, могло бы стать включение работ на газопроводе в программу капитального ремонта, по которой меняют изношенные коммуникации, ремонтируют кровлю и лифтовое оборудование. Решение данного вопроса в Тамбовской области набирает обороты, ООО «Безопасные Сети» надеется что администрация города и области доведёт начатое до конца.Но пока в Тамбовской области такой практики нет.

- Хотелось бы посоветовать тамбовчанам внимательно относится к газовым приборам и оборудованию, - говорит Владислав Сорокин. - Мы, в свою очередь, делаем все, чтобы в газифицированных многоквартирных домах было безопасно. Для этого планируем увеличить объемы специального оборудования для работы наших специалистов, в будущем рассматриваем приобретение приборов для дистанционного обнаружения утечек. И конечно, просим жильцов незамедлительно реагировать и сообщать в ООО «Безопасные сети» об известных им фактах ненадлежащего газового оборудования или оборудования, которое находится в критическом состоянии.

Связаться со специалистами ООО «Безопасные Сети» по вопросам безопасности, а также для уточнения условиях заключения договора на обслуживание газовых сетей тамбовчане могут по телефонам 8 (4752) 559-679 и бесплатному номеру 8-800-30-11-604

http://безопасныесети.рф/

Телефон 8 (4752) 559-679 и бесплатный номер 8-800-30-11-604

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