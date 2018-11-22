Продукция «Емельянов»: работаем для народа!.

Продукция «Емельянов» - бренд, который известен сейчас не только в Мичуринске, где работает производство - эта торговая марка завоевывает сейчас и соседние регионы. А начиналось все с небольшого цеха, где Сергей Емельянов, директор предприятия, несколько лет назад наладил производство полуфабрикатов.

До этого у нас был магазин по продаже мяса, - рассказывает Сергей Сергеевич. - Тогда пришла идея реализовывать не «сырой» продукт, а заготовки, с помощью которых каждая хозяйка сможет организовать вкусный стол для всей семьи.

Первыми продуктами под торговой маркой «Емельянов» стали котлеты и пельмени. Производитель мясной продукции сразу выработал требования, которым она должна соответствовать, и здесь на первом месте оказалось качество. Причем как конечной продукции, так и ингредиентов, из которых она произведена. И вот уже много лет от этих традиций руководитель предприятия, Сергей Емельянов, ни на шаг не отступает.

Мясо мы берем только высшего качества в проверенных хозяйствах, оно в обязательном порядке проходит лабораторный контроль, - рассказывает Сергей Сергеевич. - Говядина, свинина и птица, которые используются для производства более 20 наименований полуфабрикатов и 30 сортов колбас — только натуральные. Сроки годности охлажденной продукции не превышают, как правило, 3-5 дней.

Собственный коптильный цех «Емельянов». Натуральное копчение на ольхе.

Особая гордость предприятия — использование при изготовлении колбас и полуфабрикатов только европейских специй, которые тонко подчеркивают вкус конечного продукта. Такой выбор обусловлен высоким качеством зарубежной продукции, к которому в Европе предъявляют очень жесткие требования, поэтому в них не содержится никаких Е-добавок и прочей «химии». Такие специи дороже отечественных, но высокий результат, уверены на предприятии, того стоит. Компания «Емельянов» является постоянным участником престижной международной выставки «Агропродмаш», ее руководитель Сергей Емельянов считает, что на таких мероприятиях можно не только продемонстрировать свою продукцию и получить высокую оценку от коллег, но и почерпнуть много полезного — узнать о последних технических новинках, а также познакомится и завязать партнерские отношения с производителями ингредиентов для колбас или полуфабрикатов. Что касается специй, их на мичуринское предприятие доставляют из Дании, Австрии и Германии.

Наша основная цель — предложить покупателям высококачественную продукцию и при этом сохранить на нее доступную цену, - продолжает Сергей Емельянов. - Добиться соблюдения этих условий удается за счет высокого спроса — на складах у нас никогда ничего не залеживается. Прибыль предприятия формируется из-за высокого товарооборота, а не высокой цены продукта. Именно поэтому, мнение покупателей превыше всего. А отследить его достаточно просто — полюбившийся товар моментально исчезает с полок магазинов фирменной сети «Емельянов». При этом на предприятии постоянно работают над улучшением качества своих деликатесов, здесь постоянно обновляется техника, но при этом используется и ручной труд, который придает продукции настоящий домашний вкус. Например, блинчики, которые начиняют мясом, творогом или джемом, жарят на настоящих чугунных сковородках! А многие виды колбас даже обвязывают вручную.

Цеха предприятия напоминают самую настоящую кухню и работники здесь, в основном женщины – настоящие хозяйки и при этом профессионалы своего дела.

Знаменитые домашние блинчики с мясом. Ручное производство «Емельянов»

Для сотрудников на предприятии созданы самые комфортные условия работы, - говорит технолог компании «Емельянов» Ирина Владимировна. – Работники обеспечиваются спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и бесплатными обедами. Коллектив на предприятии постоянный и квалифицированный.

Ассортимент фирменно продукции компании «Емельянов» постоянно расширяется.

Мы производим вареную, полукопчёную, ливерную колбасы, сосиски, сардельки, деликатесы собственного копчения, два вида рулетов (из свиной грудинки и курицы), - продолжает Ирина Владимировна. - Полуфабрикаты на нашем предприятии занимают особое место в нашем производстве и пользуются огромным спросом— котлеты в ассортименте, пельмени, голубцы, фаршированный перец, фрикадельки, тефтели, чебуреки, манты, блинчики с несколькими видами начинок.

Для того, чтобы обеспечить выпуск качественных продуктов на предприятии используют специальное холодильное оборудование — оно обеспечивает моментальную шоковую заморозку продуктов до -30 градусов. Это позволяет сохранить все витамины и полезные вещества.

Одна из последних разработок на предприятии — куриные наггетсы, собственной рецептуры из филе грудки молодого цыпленка, которые уже полюбились покупателям продукции «Емельянов».

Мы постоянно развиваемся, работаем над созданием новых продуктов, - говорит директор производства Сергей Емельянов. - Конечно, в нашей линейке есть традиционная «классика», например, постоянным спросом пользуется копченая грудинка от «Емельянова». Все потому, что при ее приготовлении используется традиционная технология — коптится наша грудинка на настоящей ольховой щепе.

Намерено предприятие увеличивать и количество торговых точек, кстати, собственные магазины — это еще одна возможность сдерживать цены на продукцию — в этой цепочке исключаются посредники. Свежая, натуральная продукция прямо из цеха поступает на прилавок.

Кстати, в Мичуринске за продукцией «Емельянов» выстраиваются самые настоящие очереди, причем возникают они еще до открытия фирменных магазинов, что в наше время, когда нет никакого дефицита, и на полках можно найти все, что угодно, это дорогого стоит! В Мичуринске нашу марку «Емельянов» знают и любят.

Ярмарки, которые проводятся в наукограде во время празднования Дня садовода, компания «Емельянов» считает отличной возможностью угостить своей продукцией многочисленных гостей таких массовых мероприятий.

Угощают всех — пенсионеров, студентов, детей, и, поверьте, делают это с большой радостью.

На Покровской ярмарке в Тамбове люди уже познакомились с фирменной продукцией компании «Емельянов», пробовали и с удовольствием покупали продукцию к домашнему столу. Кстати, для тамбовчан, которые интересовались возможностью постоянно покупать продукцию «Емельянов» в областном центре, есть хорошие новости! Предполагается, что в ближайшем будущем фирменный магазин этой торговой марки появится и в Тамбове.

Автор Татьяна Юрьева

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