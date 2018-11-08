Народный участковый Тамбовщины рассказал, что делать с неадекватными соседями и вспомнил свою службу в Чечне

39-летний Дмитрий Дубовицкий – самая настоящая скорая полицейская помощь для жителей Советского района. Он всегда на передовой – и в расследовании преступлений, и в момент возникающих на его территории житейских разбирательствах и проблемах.

Дмитрий родился в Тамбове, после окончания школы поступил сначала в автотранспортный техникум, а после - в Брянскую среднюю специальную школу милиции. Кстати, его отец 30 лет отслужил в органах внутренних дел. Отучившись, Дубовицкий стал работать участковым уполномоченным. На службе он уже 19-й год. А 17 лет назад он оказался в служебной командировке в Чечне, на память об этой поездке на кителе Дмитрия Дубовицкого есть нагрудный знак «За службу на Кавказе». Полицейский вспоминает, что вернулись оттуда не все его коллеги. Были раненые...При взрыве разорвавшегося фугаса погиб сослуживец Сергей Корнеев...

Сейчас самый народный участковый региона тоже периодически бывает в командировках в разных уголках страны - участвует в розыске преступников, скрывающихся от ответственности. Так что ни о какой размеренной жизни на такой службе речи не идет. Да и на участке каждый день может сложится самым непредсказуемым образом - никогда не угадаешь, где случится очередное ЧП, введут "План-перехват" или у местных жителей возникнут какие-то безотлагательные вопросы. К примеру, вопросы межевания земельный участков - извечная тема соседских войн: у кого и на сколько сантиметров забор стоит не там, где, как им кажется, положено. И хотя вопросы эти, конечно, не в компетенции участкового и за их решением люди должны идти в суд, Дмитрию Дубовицкому приходится вникать в эти истории и разбираться, чтобы дать необходимый совет, куда обратиться и с какими документами.

- Потому что нет у нас в правилах такого, чтобы отказывать людям. Всегда стараешься вникнуть, даже если это не входит в полномочия полиции, всегда поднимаешь нормативно-правовую базу, федеральные законы..., - рассказывает полицейский.

Еще одна, не самая приятная тема в работе участкового - это неадекватные, а порой и страдающие серьезными психическими заболеваниями люди.

- Бывают такие жалобы от пожилых, в основном, людей: "У меня соседи поменяли петли на шкафу или соседи пускают через потолок газ...". Мы направляем Андрею Константиновичу Гаже информацию о таких людях, работа в этом направлении налажена. Несколько таких бабушек мы через суд направляли на лечение. Я выходил с представлением на главврача психиатрической больницы, а он, в свою очередь, направлял психиатра к этим людям. Помимо неудобств, которые создают такие люди соседям, жизнь рядом с ними может быть попросту опасной. Один из таких примеров - бабушка, которая ходила по коммунальной квартире, включала газ, воду, рисовала пентаграмму на полу..., - говорит участковый.

Но и среди людей, отличающихся необычным поведением, есть такие, которые вызывают у соседей только положительные отзывы. К примеру, майор полиции рассказал о женщине, которая в своей двухкомнатной квартире держит более 20 собак и кошек, но так за ними ухаживает и убирает, что у других жильцов к ней никаких претензий не возникает.

Сложнее всего, по словам Дмитрия Дубовицкого, заниматься делами, где в качестве жертв преступления фигурируют дети. Дмитрий сам отец и принимает такие случаи близко к сердцу. Один из таких болезненных для участкового случай — страшная находка в мусорном баке на территории его района, которую сделали в прошлом году. Здесь обнаружили мертвого младенца.

- К сожалению, это преступление до сих пор остается нераскрытым, - говорит Дмитрий Дубовицкий.

Вообще Дмитрий Дубовицкий оценивает свой район как относительно спокойный, спальный, серьезные преступления здесь редкость, а вот текущих проблем достаточно. Например, как и везде, на территории участка, находящегося в ведении уполномоченного обитают бомжи. Полицейский старается помочь таким людям — предлагает устроить их в различные реабилитационные центры или дом ночного пребывания, но к сожалению, для большинства людей без определенного места жительства бродяжничество стало образом жизни, который они не хотят менять.

- Есть в нашем районе мужчина, который с 17-ти лет живет на улице, сейчас ему 38 лет. То есть всю сознательную жизнь он либо бомжует, либо сидит в тюрьме - и другого не признает, - констатирует Дмитрий Дубовицкий.

Отдельная история — питейные заведения, которых на обслуживаемой Дмитрием территории тоже немало. Все они находятся под контролем полицейского и в случае нарушений — штрафуются.

- Вообще ко мне жители обращаются с самыми разными вопросами, помимо всевозможных соседский междоусобиц, приходится решать проблемы коммунального характера, да что там, меня даже погоду иногда просят наладить, - смеется Дмитрий.

В случае с погодой полицейский, конечно, бессилен, а вот все остальные проблемы жителей своего участка держит на контроле, если нужно, и в ЖЭК позвонит. Наворное поэтому Дмитрий Дубовицкий и получил во втором этапе конкурса «Народный участковый» 8 тысяч голосов.

- Конечно, учитывая, что конкурс проводился в Интернете, меня поддерживали друзья, однокашники, люди, с которыми вместе работали раньше, даже из других городов, - говорит Дмитрий Дубовицкий. - Но и жители моего района оказали очень большую поддержку, знают о результатах конкурса, подходят на улице, поздравляют.

Голосование за самого народного участкового, напомним, подходит к концу, у тамбовчан остается совсем немного времени, чтобы поддержать Дмитрия Дубовицкого на Всероссийском этапе конкурса.