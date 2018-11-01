Самым «Народным участковым» Тамбовщины стал Дмитрий Дубовицкий.

1 Нояб. 14:20 2018-11-01T15:01:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области выбрали лучшего участкового. По результатам голосования, которое проходило на официальном сайте УМВД России по Тамбовской области, майор полиции Дмитрий Дубовицкий стал лидером - своими голосами его поддержали 8 тысяч жителей региона.

- Дмитрий Анатольевич Дубовицкий служит в органах внутренних дел уже 20 лет, - рассказали в региональном УМВД. - Участковый обслуживает административный участок в Советском районе города Тамбова, на котором проживает более 4 тысяч человек. На территории участка находятся два детских садика, одна школа, почтовое отделение, воинская часть, 9 торговых точек, есть 42 владельца оружия.

В зоне обслуживания Дмитрия Дубовицкого живут 47 человек, которых он должен контролировать ежедневно - это ранее судимые, условно осужденные, бытовые правонарушители и хронические алкоголики. К таким своим «подопечным» Дмитрий Анатольевич наведывается постоянно: проводит с ними профилактические беседы, предостерегает от совершения преступлений.

Кроме того, с начала года участковым рассмотрел 388 жалоб и заявлений от жителей своего участка. В итоге участковый уполномоченный выявил 32 административных правонарушения и раскрыл 11 преступлений, среди которых есть очень серьезные.

- Весной этого года во время употребления спиртного женщина схватила в руки кухонный нож и ударила им в шею своего знакомого мужчину, - рассказывают в региональном УМВД. - Как только участковый получил сообщение об этом происшествии, он немедленно вызвал скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу.

Личность подозреваемой установили практически сразу, в течение двух часов женщину задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас расследование уголовного дела закончено, оно находится на рассмотрении в суде.

Огромное внимание участковый Дубовицкий уделяет профилактике мошенничества. Он ежедневно обходит квартиры и дома жителей, проводит с ними беседы, раздает профилактические листовки и оставляет свои визитные карточки с номерами телефонов – полицейский на связи все 24 часа в сутки. Кроме того, полицейский заручился поддержкой неравнодушных жителей своего микрорайона — в профилактической работе ему помогают председатели уличных и домовых комитетов.

В заключительном третьем этапе конкурса «Народный участковый-2018», который продлится с 1 по 10 ноября Дмитрий Дубовицкий будет представлять тамбовский регион. Проголосовать за нашего участкового можно по ссылке.