В Тамбовской области сбежала осужденная на 9 лет за миллионные взятки экс-руководитель УФНС

СЕГОДНЯ 14:03 2018-09-13T14:34:19+03:00

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9 лет тюрьмы, конфискация имущества и 25 миллионов рублей штрафа. Такой приговор вынес суд в апреле экс-руководителю УФНС по Тамбовской области 55-летней Любови Круговой. По данным следствия, эта женщина за 7 лет получила взяток на общую сумму более 19 миллионов рублей.

И теперь стало известно, что наказание налоговик не отбывает. Напротив, она исчезла. По данным источника КП-Тамбов, официального лица, Любовь Кругова во время следствия и суда находилась под домашним арестом. Далее с нее сняли браслеты, отслеживающие перемещение, а постановления о новом аресте еще не было - и в это время она пропала. Сейчас она в международном розыске.

Очевидно, что осужденная сбежала от наказания далеко не сегодня, а может быть, и несколько месяцев назад. Информация о ее розыске есть в базе данных МВД России.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры РФ, занимая различные руководящие должности в налоговых органах Тамбовской области с 2006 года по 2013 год, Кругова неоднократно получала от руководства коммерческих организаций взятки за покровительство деятельности фирм. В качестве взяток ей передавались автомобили, денежные средства, земельный участок с домом и гаражом и т.д.