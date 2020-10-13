Все по стандарту!

Антипова Ольга Алексеевна

В преддверии этой даты на наши вопросы отвечает заместитель директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тамбовской области» (ФБУ «Тамбовский ЦСМ») Антипова Ольга Алексеевна.

Что за праздник отмечается 14 октября во всем мире?

Ежегодно 14 октября во всем мире празднуется Всемирный день стандартов.

Каким образом появился этот праздник? Почему была выбрана именно эта дата?

14 октября 1946 года в столице Великобритании городе Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. На конференции присутствовали 65 делегатов из 25 стран мира, включая и СССР.

Главное событие этой конференции - это создание Международной организации по стандартизации.

В 1970 году Президент Международной организации по стандартизации Фарук Сунтер из Турции предложил праздновать Всемирный день стандартов ежегодно, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всех экономик мира.

В современном обществе стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечивает охрану интересов потребителей, защиту окружающей среды и экономию всех видов ресурсов.

Сколько стран объединяет Международная организация по стандартизации?

В настоящее время, членами организации являются национальные организации по стандартизации 165 стран.

Российскую Федерацию в Международной организации по стандартизации представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Чем занимается Международная организация по стандартизации?

Стратегией Международной организации по стандартизации являются следующие виды деятельности:

- разработка международных стандартов;

- обучение в сфере стандартизации.

Международные стандарты разрабатываются группой экспертов со всего мира, которые на основе консенсуса обсуждают все аспекты разрабатываемого стандарта.

Также организация выступает в качестве источника сведений для исследований в области стандартизации.

Помимо этого, задачей Международной организации по стандартизации является повышение осведомленности общественности о стандартах и стандартизации.

Какие мероприятия проводятся Международной организацией по стандартизации, приуроченные к празднику?

В рамках празднования Всемирного дня стандартов ежегодно проводится Генеральная Ассамблея, в этом году она должна была состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Но в условиях пандемии, мероприятие прошло в виртуальном формате. 24 сентября состоялось онлайн-совещание. Порядка 700 участников из национальных органов по стандартизации приняли участие в этом виртуальном мероприятии, организованном Международной организацией по стандартизации.

Проблемы, с которыми столкнулись члены ИСО во время пандемии и обеспечение непрерывности деятельности организации, были ключевыми вопросами, которые были затронуты в ходе мероприятия.

Ежегодно руководители ведущих международных организаций по стандартизации публикуют послания по случаю Всемирного дня стандартов, в которых ведут речь о стандартах, их роли в современном мире.

Что же хотят донести в своем послании руководители международных организаций до потребителей в этом году?

Ключевыми вопросами послания этого года стали – изменение климата, экологические проблемы.

Для уменьшения воздействия человека на нашу планету, нам нужна политическая воля, конкретные действия и правильные инструменты. Одним из таких инструментов являются международные стандарты. Международные стандарты учитывают опробованные и верные решения технических задач. Их широкое использование помогает уменьшить воздействие промышленного производства и процессов на окружающую среду, облегчает повторное использование ограниченных ресурсов и повышает энергоэффективность.

Как обстоят дела со стандартизацией в нашей стране?

Зарождение стандартизации в нашей стране произошло в 1925 году.

Советский Союз образца 1925 года был печальным: кругом враги, голод и внутренние проблемы с экономикой. Объявленный сувернитет можно было сохранить только одним способом – доказать всему миру, что страна может выжить самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Нужно было наладить производство средств производства, то есть промышленных станков и оборудования. Правительство дало задание нескольким заводам в разных городах изготовить однотипное кузнечное оборудование. Сделали, привезли на госиспытания. Оказалось, что общими у них были только производительность и мощность. Но конструкции, материалоемкость и цена их изготовления совершенно разные. Начали высчитывать, выбирать лучшие образцы с точки зрения экономики, надежности, конструктивности, начали унифицировать и делать стандарты - так в СССР зародилась стандартизация.

В Советском Союзе ГОСТ был своеобразным знаком качества, как сейчас обстоят дела с ГОСТами в современном мире?

В современном мире ГОСТы претерпевают значительные изменения, поскольку мир стремительно меняется: нужно жить в условиях цифровой экономики, ускоренного производства, программного обеспечения. Всего за пару десятков лет появилось огромное количество новых объектов стандартизации.

Среди первоочередных задач Национального института стандартов, созданного на базе Федерального государственного учреждения «Стандартинформ» – переход на цифровые стандарты, в том числе перевод аналогового фонда национальных стандартов в цифровой.

В ближайшее время появится целый блок новых стандартов в сфере цифровых технологий. Речь идет о таких направлениях, как:

- интернет вещей;

- робототехника;

- математическое моделирование;

- искусственный интеллект;

-беспилотные транспортные системы;

- блокчейн.

Какие мероприятия в нашей стране приурочены к Всемирному дню стандартов?

14-16 октября в Санкт-Петербурге проводится Международный технологический форум «Российская неделя стандартизации», приуроченный к 95-летию Росстандарта и Всемирному дню стандартов. Организатором форума выступает Росстандарт.

Спикерами форума выступают представители международных и зарубежных организаций, руководители федеральных органов власти, руководители российских промышленных предприятий, в том числе генеральный секретарь Международной организации по стандартизации, генеральный секретарь Международной электротехнической комиссии, председатель Тихоокеанского регионального конгресса по стандартизации и исполнительный директор Совета по стандартизации Канады, генеральный директор национального органа по стандартизации Сингапура.

На форуме подведут итоги конкурса на соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года».

Все желающие могут присоединиться к участию в Форуме в онлайн-формате. Прямая трансляция доступна на сайте Форума, а также на официальном сайте Президентской библиотеки.

Какую роль на территории Тамбовской области играет ФБУ «Тамбовский ЦСМ» в части осуществления деятельности по стандартизации и техническому регулированию?

В Тамбовской области проводником технической политики Росстандарта уже более 100 лет является подведомственная ему организация - Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тамбовской области» (ФБУ «Тамбовский ЦСМ»).

ФБУ «Тамбовский ЦСМ» осуществляет реализацию государственной политики по соблюдению требований законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ в части технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений.

Центр оснащен современным оборудованием, обладает разносторонними информационными ресурсами и квалифицированными специалистами, которые всегда готовы оказать помощь и поддержку предприятиям и организациям в решении вопросов стандартизации, технического регулирования, обеспечения единства измерений.

А теперь хотим предоставить Ольге Алексеевне слово для поздравления всех тех, кто непосредственно связан с праздником – Всемирным днем стандартов.

Уважаемые руководители предприятий и организаций, специалисты в области стандартизации! Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Всемирным днем стандартов!

Желаю Вам новых свершений, оптимизма и процветания! Пусть Ваши знания, опыт, профессионализм будут способствовать экономическому развитию нашей страны, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, будут надежным залогом высокого уровня качества и безопасности жизни.