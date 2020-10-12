Сертификаты Сбера - лучшим учителям Тамбовской области

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Список обнародован в начале октября 2020 года. Итоги конкурсного отбора утверждены приказом Министерства просвещения России. В числе победителей Олеся Богданова, учитель русского языка и литературы Центра образования № 13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова (Тамбов), Анжела Капитонова, учитель физической культуры Лицея № 14 имени заслуженного учителя России А.М. Кузьмина (Тамбов), Ольга Рожкова, учитель русского языка и литературы Гимназии из Мичуринска, Наталия Сай, учитель химии средней общеобразовательной школы № 22 с углубленным изучением отдельных предметов (Тамбов), Елена Топчий, учитель математики Лицея № 29 (Тамбов), Ирина Юдаева, учитель начальных классов Тамбовской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

По информации начальника Управления образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой, решение о включении в «Золотую тысячу» принимается ежегодно в канун Дня учителя по результатам конкурса, проводимого среди учителей, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В конкурсе принимают участие учителя, педагогический стаж которых не менее трех лет. В 2020 году учителя всех 85 регионов страны боролись за победу.

Со словами приветствия к победителям обратился управляющий Тамбовским отделением ПАО Сбербанк Владимир Компаниец:

- Поддержка и развитие образования - часть корпоративной социальной ответственности Сбера. Совместно мы развиваем федеральные и региональные проекты, которые помогают осваивать новые знания и навыки, реализовывать программы развития личностного потенциала, строить персональные траектории развития детей и преподавателей. Я очень рад, что среди победителей конкурса шесть учителей из Тамбовской области. Поздравляем лучших из лучших!

Учёба не заканчивается с получением школьного или университетского диплома, полагает Владимир Компаниец. Мир меняется настолько быстро, что фундаментальные знания требуют обновления. А самообразование невозможно без книг, которые помогают нам, в том числе, учиться, используя опыт других, получать удовольствие от освоения новых знаний и навыков!

Призами для победителей стали сертификаты с доступом к образовательному контенту СберУниверситета и к онлайн-библиотеке, которая содержит более сотни книг из уникальной коллекции бизнес-литературы ведущих авторов мира.

На днях лучшим учителям Тамбовской области по версии 2020 года были вручены сертификаты Сбера.