Прорывы реальные и виртуальные

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9,1 млрд рублей выделено на реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2020 году. Много это или мало? Куда расходуются деньги? Покажем это на примере трех объектов — введенного в строй, находящихся в процессе реализации.

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Время молодых

Луи Брайль создал шрифт для незрячих в 15 лет, гимнаст Джорж Ниссен в 16 сделал батут, Эйша Кхаре сконструировала экспресс-зарядку для телефона в 18. На Тамбовщине живет немало талантливых детей, которые, обладая современными технологиями, также могут громко заявить о себе.

А эти технологии им представляет Центр цифрового образования детей «IT-куб. Тамбов». Открывшийся в День знаний, он станет настоящей меккой сферы дополнительного образования региона. Новое учебное пространство обустроено на первом и втором этажах Информационно-выставочного центра ПАО «Пигмент». Не классы, а кубы с современной техникой, удобно распланированным пространством так и располагают к инновационным открытиям и созданию прорывных технологий. И горящие глаза детей, побывавших здесь, их первые научные эксперименты, первые опыты в программировании - лучшее тому доказательство.

- Я рад и горжусь, что в Тамбовской области появились такие возможности образования, - подчеркнул глава администрации региона Александр Никитин.

Обучение в «IT-куб. Тамбов» будет идти по шести направлениям: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «VR-AR-разработка», «Кибергигиена и большие данные», «Системное администрирование» и «Программирование роботов». На площадке оборудованы зона коворкинга и шахматная гостиная.

По федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» в 2020 году на создание Центра выделено около 24,3 млн рублей. Размер субсидии из федерального бюджета - почти 13 млн рублей. Из бюджета Тамбовской области добавили 8,7 млн рублей. Средства индустриального партнера – 2,6 млн рублей.

Ежегодно здесь смогут обучаться 400 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. В мероприятиях, проводимых «IT-куб. Тамбов» совместно с партнерами, будет задействовано более 1,5 тысячи детей со всех городов и районов области. Обучение в Центре цифрового образования бесплатное.

На занятия могут записаться ребята с разной подготовкой. Есть такие, кто уже изучал язык Python, конструировал роботов, знаком с азами программирования. Есть и те, кто только мечтает научиться писать приложения для мобильных устройств, начать работать с большими данными. Так или иначе, но многие из них хотят сделать что-то особенное в сфере IT-технологий. При этом многие связывают свое будущее с жизнью и работой на родной земле.

- На одной площадке нам удалось сконцентрировать возможности системы образования, дополнительного образования, университетского сообщества и реальной сферы экономики в виде лидера отраслевого развития - завода «Пигмент». Я считаю это большой удачей и новыми горизонтами развития для всех предприятий Тамбовской области в сфере внедрения информационных технологий, - сказал губернатор Александр Никитин.

По итогам конкурсного отбора федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование» Министерство просвещения РФ поддержало создание к 2022 году трех Центров цифрового образования «IT-куб» в Тамбовской области.

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Санавиация в деле

Можно вспомнить огромное число случаев, когда пациенту требуется экстренная помощь. Нет ни минуты времени на дорогу до нужного специалиста – счет идет на часы и минуты. Оперативно преодолеть сотни километров помогут специальные санитарные вертолеты. Для них в Тамбовской области уже этой осенью обустроят две сортировочно-эвакуационные площадки. Они разместятся на территории Мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко и Уваровской центральной районной больницы. С их строительством в регионе начнется эра санавиации.

Появление санавиации в Тамбовской области – одно из направлений регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». И подготовка к началу работы активно ведется.

На будущих вертолетных площадках в Мичуринске и Уварово работы в самом разгаре: снят верхний слой грунта, в углубление уложено специальное тканевое покрытие, сооружена песочная прослойка, на днях начнется щебенение. Затем площадки покроют асфальтом, к ним построят подъездные дороги.

На строительство площадок выделены 6,69 млн рублей из бюджета Тамбовской области. Эвакуировать пациентов в областной центр будут авиамедицинские бригады на вертолетах типа «Ансат». Планируется до конца года с использованием санитарной авиации эвакуировать около 50 пациентов. Они будут направлены в Тамбовскую областную клиническую больницу имени В.Д. Бабенко, областную детскую больницу, городскую больницу имени Архиепископа Луки.

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Все для детей

Мамочки с детьми, которые попадают в хирургический корпус и перинатальный центр областной детской больницы, не скрывают своего восторга. Уютно, красиво, современно. Рады преобразованиям и врачи. Но это не точка, лишь запятая. Сейчас проводится масштабная модернизация педиатрических корпусов больницы. С ее завершением в регионе будет создана совершенно новая инфраструктура оказания медицинской помощи детям. А это одно из основных направлений нацпроекта «Здравоохранение».

Решение о выделении средств на развитие детского здравоохранения в Тамбовской области было озвучено во время встречи губернатора Александра Никитина с президентом Владимиром Путиным в январе 2019 года. Минздрав России в рамках соглашения с Тамбовской областью на эти цели выделил более 1,5 млрд рублей.

После реконструкции в корпусе будут размещены приемно-диагностическое отделение, три отделения педиатрического профиля, отделения патологии новорожденных детей, лучевой, функциональной и ультразвуковой диагностики, больничная аптека, клинико-диагностическая лаборатория.

Новое развитие в детской больнице получит отделение медицинской реабилитации, в работу которого будут внедрены самые современные методы лечения. При этом пациентам гарантируется комплексная медицинская помощь по различным диагностическим и лечебным специальностям. В рамках реконструкции запланировано строительство трехэтажного корпуса на 90 коек для оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями.

На днях председатель Государственной Думы РФ, депутат Госдумы от Тамбовской области Вячеслав Володин ознакомился с проведением реконструкции областной детской больницы. Он поблагодарил губернатора Александра Никитин за внимание к решению проблем здравоохранения и выполнение поручений президента России Владимира Путина по обеспечению доступности медицинской помощи. Вячеслав Володин отметил, что ввод в эксплуатацию педиатрического комплекса позволит вывести на новый уровень оказание специализированной медицинской помощи детям.

"Материал подготовлен в рамках значимых информационно социальных проектов по Тамбовской области"

Светлана Мерцалова