В день знаний в Воронежской области состоялось открытие 4 новых школ

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В ходе рабочей поездки в Бобровский муниципальный район председатель Владимир Нетёсов принял участие в открытии двух объектов, построенных в Бобровском районе в рамках областных программ и национального проекта «Образование».

Стоимость объекта составила более 225 млн рублей, которые были направлены как из областного, так и местного бюджетов. В пристройке площадью более 6,5 тысяч квадратных метров разместились актовый зал на 320 мест, столовая на 228 человек, спортзал, современная медиатека и медицинский блок. Кроме того, здесь оборудованы кабинеты робототехники, информатики, 3D-моделирования, технологии, дополнительного образования, где учащиеся смогут заниматься музыкой, дизайном, различной исследовательской деятельностью. Реконструкция коснулась и прилегающей к школе территории: здесь были оборудованы зоны тихого и активного отдыха, установлены современные спортивные площадки.В Хреновской СОШ №1 открылась пристройка к школе на 108 мест. В течение многих лет учебное заведение является опытно-экспериментальной площадкой для инновационных моделей обучения. Сегодня в школе 645 учеников, из которых 90 – первоклассники.

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Комментируя результаты осмотра школы, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что в последние годы регион набрал беспрецедентные темпы строительства школьных и дошкольных объектов. Только в прошлом году в области были построены 9 новых школ и 19 детских садов. В этом году уже введены в эксплуатацию 4 новые школы (на 2203 ученика) и 13 детских садов. В том числе пристройка к Хреновской школе №1, которая позволит значительно разгрузить учебный процесс и улучшить условия для школьных занятий.

Владимир Нетёсов также напомнил, что в целом на строительство, реконструкцию школ и детских садов в нашей области в 2020 году из федерального, областного и местных бюджетов выделено почти 4,8 млрд рублей.

Еще одним объектом, который проинспектировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, стало новое здание Бобровского аграрно-индустриального колледжа имени М. Ф. Тимашовой. Оно было построено в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Здание колледжа на 450 мест входит в состав образовательного центра «Лидер» имени А.В. Гордеева.

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Сегодня в колледже реализуются образовательные программы по различным специальностям и профессиям, в том числе «технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «информационные системы и программирование», «эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования». Реализуется программа профессиональной подготовки по рабочим профессиям, программа профессионального обучения школьников «Первая профессия».

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» колледжу был выделен грант на сумму около 66 млн рублей ( в том числе, 22 млн рублей из областного бюджета), благодаря чему студенты смогут заниматься в 5 современных высокотехнологичных мастерских по направлениям «геномная инженерия», «сельскохозяйственные биотехнологии», «сити-фермерство», «эксплуатация сельскохозяйственных машин», «ветеринария».

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Отмечая уникальные возможности для обучения в новом здании колледжа, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подчеркнул, что сегодня очень важно обеспечить все отрасли экономики региона квалифицированными специалистами. И коренная модернизация колледжа, его интеграция в образовательный процесс центра «Лидер» как раз и решает эту задачу. Он также высказал мнение, что уникальный опыт Бобровского района по привлечению в колледж высококвалифицированных специалистов, которые за счет средств муниципалитета имеют право пользования квартирами с возможностью их последующей приватизации, безусловно, ценен и может быть использован в других муниципалитетах области и страны.