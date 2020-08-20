Тамбовчанам расскажут, как стать самозанятыми

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В скором времени в Тамбовской области начнет действовать так называемый «налог на самозанятых» (официально – новый налоговый режим для плательщиков налога на профессиональный доход). Как и все новое, он вызывает множество вопросов и желание разобраться, насколько это нововведение может оказаться полезным для владельцев своего небольшого дела, а также для тех, кто только собирается начать работать на себя.

Для того, чтобы ответить на все эти вопросы, Тамбовский центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» организовывает серию бесплатных мероприятий с привлечением экспертов и тренеров для разъяснения особенностей нового налогового режима.

Кто может стать самозанятым

Предприниматели, а также граждане, планирующие начать свое дело, сейчас задаются вопросом, что больше подойдет для бизнеса: самозанятость или ИП? Зачем вообще регистрировать свое дело, если можно продолжать привычно получать доход и ничего не платить? Специалисты центра «Мой бизнес» объясняют, что режим плательщика налога на профессиональный доход (или налога на самозанятых) могут использовать люди, работающие одни, только на себя и реализуют они товары и услуги, созданные самостоятельно. Перепродавать «не свою» продукцию на данном режиме не получится. Но при этом можно продолжать быть наемным работником, получать заработную плату и в свободное время дополнительно реализовывать свои услуги и товары. Главное, чтобы работодатель не платил вам еще и как самозанятому лицу, ни когда вы работаете, ни еще два года после того, как уволитесь – так защищены права работников от попыток некоторых предприятий уволить сотрудников из штата и всех сделать самозанятыми.

Есть и ограничение по сумме дохода – не более 2,4 млн.руб. в год. Если человек вдруг заработал больше, то с суммы превышения налоги придется уже платить иначе: либо как физическому лицу, либо как индивидуальному предпринимателю, если вы зарегистрированы.

Преимущества нового налогового режима

Он действительно может упростить жизнь предпринимателю: нет никакой отчетности, не надо ничего рассчитывать самостоятельно (сумма налога формируется автоматически в личном кабинете налогоплательщика).

- Стать плательщиком, как и прекратить им быть можно без визита в налоговые органы, - поясняют в Тамбовском центре «Мой бизнес». - Самое главное – если нет дохода, то вообще ничего платить не нужно, тогда как индивидуальные предприниматели обязаны отчислять страховые взносы вне зависимости от того, ведут деятельность или нет. Самозанятые могут работать без кассового аппарата и без расчетного счета. Они тоже формируют чеки, но это не чек в привычном нам смысле этого слова. Это чек из того же личного кабинета налогоплательщика и его даже не нужно распечатывать – достаточно направить его покупателю на электронную почту или номер телефона. При этом денежные средства можно получать любым путем: наличными, на карту, на счет или через любые платежные системы, закон не устанавливает ограничений.

ИП или самозанятость?

Правильный ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. Во-первых, нужно, чтобы ваша деятельность подходила под налоговый режим. Интересно, что в законе указаны как раз те виды деятельности, которые нельзя осуществлять, будучи самозанятым лицом. Если вы не подпадаете под эти исключения, значит, можете использовать этот налоговый режим. Во-вторых, не все категории граждан могут быть плательщиками НПД (налога на профессиональный доход). Например, государственные и муниципальные служащие в рамках данного налогового режима могут только сдавать в аренду принадлежащие им жилые помещения и больше ничего. В-третьих, если у вас есть наемные работники, то самозанятым лицом вы тоже стать не можете – это налоговый режим для одиночек: кондитеров, парикмахеров, дизайнеров, консультантов, портных, ремонтников, репетиторов и так далее. Для тех, кто работает сам на себя и по сути является самозанятым – сам себе нашел занятие. Зато если вы только начинаете свое небольшое дело или ведете его уже давно, но пока не регистрировали, или являетесь индивидуальным предпринимателем без наемных работников и небольшим годовым доходом, то этот налоговый режим будет комфортным для вас.

А если не регистрировать бизнес?

Главным аргументом против регистрации обычно называют грабительские налоги. В налоговом режиме для самозанятых лиц этот аргумент не работает: 4%, если доход получен от физического лица и 6%, если доход получен от юридического лица. Заплатить 40 рублей с заработанной тысячи это посильно. Но по-настоящему вопрос заключается даже не в деньгах. Возможные штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность (отследить получение денежных средств и наличие рекламы сейчас достаточно просто – многие из нас пользуются банковскими картами и рассказывают о своем деле в социальных сетях); недоверие со стороны покупателей, которые все неохотнее покупают что-то из-под полы, потому что выбор огромен и легальная покупка дает массу преимуществ, в том числе и в случае, если приобретенный товар/услуга окажутся некачественными; невозможность развернуть продажи в полную силу, потому что у самого продавца нет уверенности, что он всерьез занимается своим делом, будучи на полулегальном положении, постоянное ожидание какой-то проверки - это далеко не полный перечень тех ограничений в росте и развитии своего дела, которые возникают у тех, кто не регистрирует свое дело. Сумма недополученной выгоды в разы выше, чем уплаченные 4% налогов. Кстати, дополнительно к налоговому вычету в 10 000 рублей, в 2020 году самозанятым предоставляется налоговый капитал в размере 12130 рублей.

Самозанятость: подводные камни

Прежде всего, это новизна самого налогового режима. Все новое и непривычное мы встречаем с опасениями. Хотя сотни тысяч людей уже являются плательщиками НПД и считают режим очень комфортным. Могут возникать претензии у банков, которые не могут различить поступления на счета физических лиц и счета самозанятых – отсюда могут возникать вопросы по переводам, особенно со счетов юридических лиц. Не все подзаконные акты уже настроены под новый налоговый режим. Например, в июне 2020 года самозанятых включили в реестр МСП и теперь они могут в полном объеме рассчитывать на все меры государственной поддержки, которые предусмотрены для малого бизнеса. Сам механизм оказания мер господдержки сейчас активно разрабатывается в регионах. Или, чтобы получить лицензию и стать таксистом, нужно обязательно быть юридическим лицом. То есть, самозанятый не может получить такую лицензию, хотя для многих таксистов это было бы очень удобно.

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Быть самозанятым – научат!

Жителям Тамбовской области, которые хотят узнать обо всех нюансах нового налогового режима, предоставят такую возможность.

- Всех, кто планирует или уже занимается своим делом и хочет досконально разобраться в тонкостях нового налогового режима, 24-25 августа мы приглашаем пройти онлайн-обучение по программе «Самозанятость, шаг к личному успеху», - говорят в Тамбовском центре «Мой бизнес». - В 2019 году программа была включена в перечень обучающих программ, отобранных Минэкономразвития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Обучение по ней прошли уже более 700 участников в различных регионах России. Программа систематически получает высокие оценки участников по шкале пользы и интересности. Кроме детального освещения собственно налогового режима, программа разъясняет последовательность проблем и задач, с которыми сталкивается каждый, кто начинает свое дело, а также простые, доступные инструменты для решения возникающих вопросов на каждом этапе. Программу ведет Светлана Мишина: тренер, автор тренингов в области управления и развития деловых качеств. Она является создателем и руководителем Центра бизнес – обучения Make Sense.

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Записаться для участия в программе можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDD1n0foRqlwVlhEPNqE22YxWHI3oacok1zCaydblUCdgqA/viewform

Узнать о мероприятиях, которые проводятся Тамбовским центром «Мой бизнес», вы можете на сайте мойбизнес-68.рф