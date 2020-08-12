Нужны ли домашней кошке прививки и как обезопасить собаку от аллергии

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Ветеринарные врачи ТОГБУ «Жердевская райСББЖ» ответили на вопросы читателей «Комсомолки», которые они задали специалистам во время проведения прямой линии.

- Моя кошка никуда не выход из квартиры, неужели ей тоже нужно делать прививки?

Ольга Выгузова, г. Мичуринск

- Прививка для домашней кошки – это совершенно необходимая предупредительная мера, защищающая животное от заболеваний. Бытует мнение, что кошки, которые не бывают на улице и не встречаются с другими животными, не нуждаются в прививках, так как им просто негде заразиться. На самом деле это не так! «Принести» инфекцию в дом могут сами хозяева на своей обуви. Ведь по улицам ходит много бродячих животных, некоторые из которых больны или являются носителями инфекции. Вместе и их выделениями возбудители попадают на почву, а эту самую зараженную почву легко можно принести в дом на подошвах обуви. Поэтому вакцинация кошек является обязательной процедурой, даже если животное ведет исключительно домашний образ жизни.

- Я недавно завел щенка и меня беспокоит вопрос, как понять, что собака отравилась и что в этом случае делать?

Никита Максимов, г. Тамбов

- Первые признаки отравления собаки могут различаться в зависимости от типа яда. Всем видам патологии свойственны следующие симптомы: рвота, расстройство стула, обильное слюновыделение. Среди других симптомов, выделяют слабость, отсутствие аппетита, температура тела ниже нормы, мышечный тремор, боль в животе, судороги, запах из пасти, нарушение сердечного ритма. При появлении одного или нескольких симптомов необходимо оказать первую помощь и обратиться к ветеринару. Первая помощь при разных видах отравления тоже различна. Например, при пищевом отравлении нужно обеспечить обильное питье и дать энтеросорбент. И желательно выявить причину отравления, чтобы врач мог назначить правильное лечение.

- Мой кот постоянно конфликтует с соседскими животными и часто приходит израненый, как правильно обрабатывать ему раны?

Елена Симонова, г. Котовск

- Пушистые любимцы приносят своим заводчикам не только радостные моменты, но и различные неприятные ситуации. После прогулки на улице можно заметить раны у своего питомца, полученные в драке. В данной ситуации хозяин должен иметь четкое представление, чем обработать рану коту и как предотвратить развитие инфицирования раневой поверхности. Сегодня в аптечной сети можно приобрести большое количество медикаментов, которые обеззараживают. Соответственно, выбор лекарства напрямую зависит от характера ранения, его размера, глубины и возможности дальнейшего заражения. Именно от данных факторов зависят мероприятия по лечению, а также профилактика присоединения вторичной инфекции.

- Что из продуктов можно давать ротвейлеру, чтобы не было аллергии?

Николай Прохоров, г. Тамбов

- Действительно, существуют породы собак, которые обладают склонностью к аллергиям. Это шар-пеи, немецкие овчарки, таксы, далматинцы, бульдоги, лабрадоры. Чаще недуг появляется у питомцев с белым окрасом шерсти. Продуктами, вызывающими аллергию, являются курица, говядина, молочная продукция, манка, пшено, соя, яйца. Реакцию вызывают сухие корма низкого качества, в составе которых имеются искусственные добавки.

- Живем в деревне, кот самый обычный, не породистый, когда его лучше обработать от блох и гельминтов?

Лариса Терехова, Мучкапский р-н

- Паразиты делятся на два вида: внешние и внутренние. Для уничтожения внешних паразитов необходимо приобрести антипаразитарные шампуни, спреи, капли на холку, таблетки, ошейники. Чтобы избавиться от внутренних паразитов, можно купить таблетки, суспензии, опять же капли на холку. Перед применением необходимо взвесить кота и дозировать препарат строго инструкции. О спектре препаратов вас могут проконсультировать в ветеринарной клинике или зоомагазине, где реализуются лекарства для животных. Обработку нужно проводить не реже одного раза в квартал.

- Подскажите чем и как можно обработать глаза у собаки и кошки, если есть воспаление?

Мария Парамонова, г. Тамбов

- Хотелось бы обратить ваше внимание, что гнойные выделения и слизистые – разные вещи. Гнойные выделения бывают желтоватого или зеленоватого цвета. Слизистые же имеют сероватый или красноватый оттенок и образуются вследствие банального окисления слезы. Вам следует немедленно везти своего питомца на осмотр в ветеринарную клинику.

- Что делать, если животное получило ожог?

Екатерина Филимонова, г. Моршанск

- Ожоги– это повреждения, вызванные термическим, химическим или радиационным воздействием. По степени повреждения выделяют ожоги первой, второй, третьей и четвертой степеней. Если животное получило ожог, следует обратиться в ветеринарную клинику, где специалист назначит правильное лечение.