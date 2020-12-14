В мэрии Тамбова рассказали, почему городок на Набережной оказался закрыт для детей

У городской администрации есть претензии к качеству работ

На прошлой неделе вокруг игрового комплекса, установленного в детском городке «Лукоморье» на ул. Набережной, появился строительный забор. Ограждение установлено по инициативе подрядчика, который жалуется, что не может получить денег за выполненную работу. В мэрии Тамбова подтверждают, что на сегодняшний день объект — детский городок на Набережной - принят лишь частично. Вопросы возникли по деревянному комплексу, входной группе и другим элементам из дерева.

- Администрация города запросила у организации, которая выполняла эти работы, подтверждающие документы. На сегодняшний день они не предоставлены, - говорят в администрации города Тамбова. - Есть объективные претензии по качеству работ. По конкурсной документации детский городок и элементы из дерева должны быть поставлены одной определенной фирмой, по факту фирма была изменена. Вместо тех элементов, которые должны быть предоставлены согласно конкурсной документации, получен иной городок и элементы, выполненные из дерева. Есть вопросы к качеству: трещины (лопины) на некоторых элементах превышают 1 сантиметр.

Заказчик работ - Дирекция благоустройства и озеленения обратилась в специализированную организацию, которая до 20 декабря проведет экспертизу. Если она покажет, что претензии служб благоустройства необоснованны, это будет учтено при принятии решения. Если претензии подтвердятся, в ситуации будут разбираться в суде.

По словам врио главы города Тамбова Максима Косенкова, 12 миллионов рублей, которые еще не выплачены подрядчику за деревянный городок и элементы из дерева, фирма сможет получить только при предоставлении всех необходимых документов, подтверждающих качество и поставку оборудования.

- По договоренности с подрядчиком до получения экспертизы детский городок и все элементы должны оставаться на месте, - рассказали в пресс-службе горадминистрации. - Вероятно, подрядчик, установив забор вокруг детского городка, решил таким образом привлечь внимание к себе и пытаться воздействовать на городские службы в вопросе оплаты.