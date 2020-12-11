Детский комплекс в «Лукоморье» на Набережной Тамбова огородили забором

Городок оказался за глухим забором

Открытый 12 сентября городок «Лукоморье» на ул. Набережной снова оказался недоступен для горожан. На прошлой неделе возле полюбившегося маленьким тамбовчанам игрового комплекса внезапно появился строительный забор. По условиям контракта, мэрия должна была принять территорию и составить соответствующий акт к 1 октября, когда по условиям контракта все работы здесь должны были завершиться. Но исполнителя попросили открыть территорию для общего доступа пораньше – к выборам, которые проходили с 11 по 13 сентября. Лишь к концу месяца в городок пришли представители мэрии, которые высказали ряд претензий к качеству благоустройства. Проверяющие указали на неровно уложенную плитку, потрескавшиеся деревянные фигуры, выявили еще ряд недочётов, до устранения которых деньги подрядчику – тамбовской фирме ООО «Стинэк» платить отказывались. А за работу полагалось отдать больше 22 миллионов рублей.

Как рассказал технический директор ООО «Стинэк» Илья Комаров, городок «Лукоморье» мэрия официально не приняла до сих пор, к середине декабря.

- Недочёты, на которые нам указали, исправлены, плитку переложили, реставрировать лопнувшие деревянные фигурки приезжал их производитель, - говорит Илья Александрович. – Однако на сегодняшний день мы получили половину от причитающейся суммы. А нам необходимо расплачиваться с субподрядчиками, поставщиками игрового оборудования, но денег фирме не перечисляют вот уже третий месяц.

По словам руководителя фирмы-подрядчика, проблема сейчас заключается в деревянном детском городке. Илья Комаров объясняет, что по условиям закупки игровой комплекс должен были привезти из Дании. Но пандемия коронавируса, из-за которой закрылись границы, сделала поставку этого оборудования невозможной.

- По договоренности с заказчиком – МКУ «Дирекция благоустройства и озеленения», мы заказали аналогичный комплекс в Самаре, - продолжает Илья Александрович. – А сейчас нам говорят, что такой вариант мэрию не устраивает. Достигнуть каких-то компромиссов с администрацией не получается.

Официально, пока благоустроенная территория не принята в эксплуатацию, она является строительной площадкой, и пользоваться ей нельзя. Поэтому, как объясняет подрядчик, он и возвёл вокруг игрового комплекса глухой строительный забор.

В администрации города Тамбова о происходящих в «Лукоморье» «чудесах», прекрасно осведомлены.

- Действительно, пока территория не прошла официальную процедуру приёмки, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Ограждение в городке появилось по инициативе подрядчика, который занимался благоустройством территории.

Очевидно, откроется детский городок только после того, как стороны разрешат взаимные претензии, но когда это случится, неизвестно.