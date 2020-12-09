В Воронежской областной Думе прошло «нулевое» чтение бюджетов области и ТФОМС на трехлетний период

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В Парламентском центре состоялось заседание Комитетов «социального» и «экономического» блоков Воронежской областной Думы. Парламентарии рассмотрели проекты законов «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Провел заседание вице-спикер регионального парламента, председатель Комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков. В обсуждении вопросов приняли участие председатели и члены Комитетов регионального парламента.

С докладами выступили, а также ответили на вопросы депутатского корпуса руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова, руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов, директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области Александр Данилов, председатель Контрольно-счетной палаты региона Игорь Селютин.

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Сначала перед парламентариями с информацией о прогнозе социально-экономического развития Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов выступил Данил Кустов. Он отметил, что развитие экономики в среднесрочной перспективе будет определяться не только экономическими факторами, но и показателями, связанными с распространением коронавирусной инфекции.

В целом достигнутый экономический потенциал и динамика развития макроэкономических показателей позволяют положительно прогнозировать перспективы социально-экономического развития области на 2021-2023 годы.

По итогам заслушанного доклада парламентарии задали свои вопросы. В частности, председатель парламентского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров поинтересовался возможностью предоставления депутатам прогнозных планов социально экономического развития Воронежской области не только в сравнении с общероссийскими показателями, но и показателями регионов-соседей по Черноземью.

Данил Кустов обещал в дальнейшем составлять аналитические материалы с учетом этих данных.

Депутат Андрей Прытыкин спросил докладчика о работе проектного офиса, который был создан при правительстве Воронежской области в середине текущего года. Данил Кустов рассказал, что управление было сформировано в соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Его основными задачами является координация, контроль и мониторинг проектной деятельности в регионе, хода реализации национальных проектов, а также их методическое сопровождение.

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Юрий Гончаров поинтересовался у Данила Кустова прогнозом по экспорту в следующем году. Руководитель ДЭР ответил, что пока существуют ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции, есть определенные сложности. В 2021 году планируется активно включить в работу все исполнительные органы власти, переформатировать работу регионального экспортного центра, чтобы выполнить все показатели национального проекта и нарастить промышленный экспорт.

Затем руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова доложила депутатам об основных параметрах проекта закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Общий объем доходов областного бюджета на 2021 год с учетом федеральных средств запланирован в сумме 131,6 млрд рублей. Расходы составят чуть более 135 млрд рублей.

Главный финансист области подчеркнула, что дефицит в размере 3,4 млрд является исключительно техническим и имеет гарантированные источники финансирования, они также предусмотрены в бюджете.

Основную долю расходов бюджета составляют, как и в прежние годы, государственные программы в социальной сфере – 65,5 %.

Надежда Сафонова подробно остановилась на формировании расходных статей бюджета на сферу здравоохранения, образования, культуры и спорта, исполнение публичных нормативных обязательств, мероприятия в сфере труда и занятости населения. Также она рассказала о расходах на поддержку промышленности, предпринимательства, инноваций и особо значимых инвестиционных проектов.

По итогам докладов депутаты областной Думы задали Надежде Сафоновой ряд вопросов.

В частности, заместитель председателя Комитета по охране здоровья Игорь Есауленко задал вопрос, предусмотрены ли в бюджете региона средства на развитие научных исследований в рамках программ развития. Докладчики отметили, что сегодня стоит задача по привлечению федеральных средств из отраслевых фондов на инновационное развитие.

Андрей Рогатнев заострил внимание на необходимости полноценного финансирования профессионально-технического образования в регионе.

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Александр Овсянников поинтересовался, предусмотрены ли в бюджете средства на такую меру поддержки многодетных семей как выделение автомобиля. Надежда Сафонова пояснила, что это федеральная программа, поэтому средства выделяются из федерального бюджета. Регион выделяет часть суммы в рамках софинансирования. Если деньги из федерального бюджета на эти цели поступят, то в региональном необходимая сумма будет также изыскана.

Николай Колосков спросил, на каком уровне планируется собираемость налогов. Надежда Сафонова ответила, что специалисты департамента ориентируются на собираемость 100%.

Николай Домнич поинтересовался, предусмотрены ли в областном бюджете субсидии на покрытие кредитов, которые берут муниципалитеты. Надежда Сафонова отметила, что ежегодно проводится реструктуризация задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам. Если муниципалитеты выполняют все поставленные условия, то регион готов «подставить плечо», и часть задолженности может быть списана.

Заключение Контрольно-счетной палаты региона на проект бюджета представил участникам обсуждения Игорь Селютин. Он отметил, что по результатам рассмотрения проекта закона «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» КСП рекомендует его для принятия в первом чтении. Депутаты также в целом одобрили проект закона.

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Основные параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов депутатам раскрыл Александр Данилов. Замечаний и предложений к документу не поступило, поэтому депутаты также рекомендовали его к внесению на заседание Думы и принятие в первом чтении.

Подводя итоги обсуждений, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что сегодня в региональном парламенте продолжается активная работа над формированием бюджета на следующий год.

– Депутаты подробно рассматривают статьи бюджета – каждый в своей сфере, готовят замечания и предложения, опираясь в этой работе на интересы жителей своих избирательных округов. Бюджет сбалансирован по доходам и расходам, реален к исполнению, в нем нет скрытых дефицитов. Главное, что в нем в полном объеме заложены необходимые средства на исполнение всех социальных обязательств, рост зарплаты бюджетников, реализацию национальных проектов, строительство новых школ, детсадов, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта. Предусмотрены документом также средства для преодоления последствий коронавируса. Что касается бюджета развития, то он сопоставим по объемам с уровнем финансирования текущего года, – сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.