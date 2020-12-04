Частные инвестиции в объеме почти 14 млрд рублей получит экономика Воронежской области при реализации трех проектов

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На пятом заседании Воронежской областной Думы депутаты внесли очередные изменения в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».

Парламентарии согласовали включение в перечень особо значимых трех новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 14 млрд рублей. Это строительство завода по производству молочной продукции, сыров, сливочного масла в Лискинском районе со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций около 1,2 млрд рублей, модернизация молочного завода в Аннинском районе со сроком реализации до 2033 года и объемом инвестиций 1,8 млрд рублей. Также к особо значимым проектам была отнесена реализация свиноводческого комплекса в Калачеевском, Новохопёрском и Таловском районах со сроком реализации до 2028 года и объемом инвестиций почти 11 млрд рублей.

– Реализация всех этих инвестпроектов позволит дополнительно создать почти 560 рабочих мест и обеспечить поступление дополнительных налоговых платежей в бюджет области в размере более 2 млрд рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Еще четыре инвестиционных проекта в сфере агропромышленного производства были исключены из реестра в связи с завершением срока реализации. Их осуществление уже позволило создать 583 новых рабочих места, платежи в бюджет составили более полумиллиарда рублей.

– Сегодня региональное законодательство направлено на повышение инвестиционной активности и привлекательности Воронежской области, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, привлечение и поддержку частных инвестиций, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – Благодаря этому объем инвестиций в основной капитал в регионе увеличился с 265 млрд рублей в 2015 году до 298 млрд рублей в 2019 году, а за 5 лет совокупный объем вложений в экономику области достиг 1,4 трлн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы