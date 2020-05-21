Фотогалереи
"Бессмертный полк" Жердевского района

"Бессмертный полк": так было в 2019 году, и так еще будет

Епихин Иван Васильевич

Дрожжин Евгений Александрович

Быков Павел Максимович

Амплеев Василий Иванович

Алексиков Илья Захарович

Авдеев Александр Николаевич

Юсик Владимир Петрович

Чаусов Степан Иванович

Федюкевич Николай Викторович

Чуканов Александр Иванович

Туголукова Раиса Яковлевна

Таршинов Владимир Иванович

Сычев Владимир Иванович

Смолина Тамара Сидоровна

Рожков Дмитрий Игнатьевич

Налётов Михаил Семёнович

Мешалкин Иван Алексеевич

Лучников Емельян Иванович

Коновалова Александра Алексеевна

Казьмин Георгий Васильевич
Новости 24
В Тамбовской области фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» пройдет дистанционно
В Тамбовской области 50 ветеранов спорта получат материальную помощь
Жердевский район чтит своих героев!
Тамбовчане пытались сбыть три поддельные пятитысячные купюры, которые, якобы, случайно нашли
В Котовске отремонтируют тротуары за 9,5 млн рублей
Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино
Выпускные в тамбовских детских садах пройдут в онлайн-режиме
Котовчанин угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем
Соцработникам Тамбовщины обещают доплаты от 10 до 35 тысяч рублей
В Ржаксинском районе Тамбовщины лоб в лоб столкнулись «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan»: легковое авто разорвало пополам, два находившихся в нем человека погибли на месте