"Бессмертный полк" Жердевского района
"Бессмертный полк": так было в 2019 году, и так еще будет
Епихин Иван Васильевич
Дрожжин Евгений Александрович
Быков Павел Максимович
Амплеев Василий Иванович
Алексиков Илья Захарович
Авдеев Александр Николаевич
Юсик Владимир Петрович
Чаусов Степан Иванович
Федюкевич Николай Викторович
Чуканов Александр Иванович
Туголукова Раиса Яковлевна
Таршинов Владимир Иванович
Сычев Владимир Иванович
Смолина Тамара Сидоровна
Рожков Дмитрий Игнатьевич
Налётов Михаил Семёнович
Мешалкин Иван Алексеевич
Лучников Емельян Иванович
Коновалова Александра Алексеевна
Казьмин Георгий Васильевич
Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино