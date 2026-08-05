В Тамбове снова заработает «Театральный дворик»

Маленьких тамбовчан ждут на спектаклях

Тамбовский государственный театр кукол приглашает жных тамбовчан и их родителей на спектакли в Театральный дворик. Постановки можно будет увидеть с 7 по 30 августа.

Перед спектаклями маленьких зрителей ждут увлекательные игры с аниматорами, мастер-классы по созданию наивных кукол, которые подарят незабываемые впечатления взрослым и детям. Вот уже седьмой год «Театральный дворик» радует тамбовчан, – рассказали в театре кукол.

На летней сцене театра покажут спектакли (0+): «Любопытный слоненок», «Незнайка», «Кот в сапогах», «Сказка о золотом петушке», «Гуси-лебеди», «Собака, которая не умела лаять», «Сказочки на лавочке», «Курочка Ряба», «Федорино горе», «Балабол».

Афиша спектаклей размещена на сайте театра кукол.

Фото министерства культуры Тамбовской области