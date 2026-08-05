В Тамбовской области уменьшилось число подделок

В первом полугодии 2026 года банки Тамбовской области выявили 14 поддельных банкнот. Это почти вдвое меньше, чем за тот же период 2025 года. Среди изъятых купюр преобладают банкноты крупных номиналов: восемь банкнот номиналом 5000 рублей, четыре – номиналом 1000 рублей, а также по одной банкноте номиналом 2000 и 500 рублей.

В региональном отделении Банка России отмечают, что простая проверка наличных занимает считаные секунды, но может помочь уберечься от потери денег. Подозрительную банкноту можно бесплатно сдать на экспертизу в любой банк. Подлинную купюру вернут, а при обнаружении признаков подделки – передадут в органы внутренних дел. Не стоит пытаться расплачиваться подозрительной банкнотой, поскольку за сбыт фальшивых денег предусмотрена уголовная ответственность.